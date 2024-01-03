"У постійному діалозі": Україна не просила Туреччину пропустити мінні тральщики, — ВМС (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, Конвенція Монтре не дає змоги пропускати через воду кораблі держав, що воюють, тому українська сторона навіть не розглядала такого сценарію.

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Україна не зверталася до Туреччини із запитом пропустити через Чорне море два мінних тральщики, які були надані Києву міжнародними партнерами. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 3 січня.

За його словами, якщо зважати на дію Конвенції Монтре, то іншого результату очікувати й не потрібно було, тому Україна навіть не залишала свій запит Анкарі. Таких намірів не було.

Російська Федерація зі свого боку також не зможе заводити свої кораблі в Чорне море, тому можна вважати, що з боку Туреччини зберігається паритет і приводів для "зради" немає.

"Станом на зараз ми використовуємо насамперед спеціальне роботизоване обладнання, дрони для проведення розмінування. Проводити розмінування досить складно, вони обмежені в радіусі своєї дії, нам потрібні ці зразки оснащення і техніки в більшій кількості, ми в постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота в цьому напрямку триває постійно. Як навчання, набуття досвіду, так і підготовка персоналу триває постійно", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС додав, що Україна зараз продовжує планування операції з розмінування Чорного та Азовського морів. Уже було створено штаб, де розробляється план.

Перші результати дослідження говорять, що активне розмінування морських шляхів комунікацій і торгових шляхів може зайняти від 3 до 5 місяців. Якщо брати більш глобально, то вся операція може зайняти від 3 до 5 років.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що Туреччина не пустить у Чорне море британські мінні тральщики для України, поки триватиме війна. У Центрі по боротьбі з дезінформацією при президенті Турецької Республіки зазначили, що відповідно до Конвенції Монтре Анкара не може пропускати через свої протоки військові кораблі воюючих країн.