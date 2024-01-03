"В постоянном диалоге": Украина не просила Турцию пропустить минные тральщики, — ВМС (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, Конвенция Монтре не позволяет пропускать через воду корабли воюющих государств, поэтому украинская сторона даже не рассматривала такой сценарий.

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Украина не обращалась к Турции с запросом пропустить через Черное море два минных тральщика, которые были предоставлены Киеву международными партнерами. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 3 января.

По его словам, если учитывать действие Конвенции Монтре, то другого исхода ожидать и не нужно было, поэтому Украина даже не оставляла свой запрос Анкаре. Таких намерений не было.

Российская Федерация со своей стороны также не сможет заводить свои корабли в Черное море, поэтому можно считать, что со стороны Турции сохраняется паритет и поводов для "предательства" нет.

"По состоянию на сейчас мы используем в первую очередь специальное роботизированное оборудование, дроны для проведения разминирования. Проводить разминирование достаточно сложно, они ограничены в радиусе своего действия, нам нужны эти образцы оснащения и техники в большем количестве, мы в постоянном диалоге с нашими иностранными партнерами по этому вопросу и работа в этом направлении продолжается постоянно. Как обучение, приобретение опыта, так и подготовка персонала продолжается постоянно", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС добавил, что Украина сейчас продолжает планировку операции по разминированию Черного и Азовского морей. Уже был создан штаб, где разрабатывается план.

Первые результаты исследования говорят, что активное разминирование морских путей коммуникаций и торговых путей может занять от 3 до 5 месяцев. Если брать более глобально, то вся операция может занять от 3 до 5 лет.

Напомним, 2 января стало известно, что Турция не пустит в Черное море британские минные тральщики для Украины, пока будет продолжаться война. В Центре по борьбе с дезинформацией при президенте Турецкой Республики отметили, что в соответствии с Конвенцией Монтре Анкара не может пропускать через свои проливы военные корабли воюющих стран.