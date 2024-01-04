"Політичний фактор": проліт ракети РФ через Польщу міг бути свідомою провокацією

Глава Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра попередив, що якщо Росії вдасться перемогти в Україні — вона стане сильнішою, ніж у 2022 році, і ризики для європейського континенту збільшаться.

Related video

У Варшаві не відкидають варіанту, що заліт російської ракети на територію країни НАТО був провокацією з боку Кремля і пов'язано це може бути з новою владою. Про це заявив глава Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Яцек Сєвєра в ефірі TVN24.

Зазначається, що є неспростовні факти того, що під час масованого обстрілу України, який стався 29 грудня минулого року, одна з ракет противника вторглася в повітряний простір іншої країни.

Водночас, після пошуку можливих елементів об'єкта нічого не було знайдено, тому, найімовірніше, вона покинула територію країни і місцевим жителям нічого не загрожує.

"Діяльність військових завершено, і ми не плануємо жодних подальших заходів із наземної перевірки", — заявили в Люблінському воєводстві.

Глава БНБ Польщі також зазначив, що ракету ЗС РФ було видно на радіолокаційних станціях, і вона раптово полетіла назад на територію України, хоча ні в кого й не було впевненості, що вона не приземлиться в одному з польських воєводств.

"Важко припустити, що 40-кілометрове перевищення кордону Республіки було випадковим. Такий тип траєкторії порушує повітряний простір дуже значною мірою. Що стосується ризиків, то вони, звісно, дуже високі, і ми повинні їх враховувати", — Яцек Сєвєра.

Тепер Польща має намір зайнятися тим, що вдосконалить процедури для більш оперативного розслідування подібних інцидентів. Перевірятимуть потік інформації, ухвалюватимуть рішення тощо, каже глава БНБ далі. Польща має намір передавати інформацію про те, що сталося, у правильний спосіб, правильним особам, із правильним розподілом відповідальності.

Яцек Сєвєра окремо додав, що Кремль міг спеціально влаштувати провокацію на території країни НАТО, щоб подивитися на реакцію Заходу. Союзники Польщі також не виключають, що це була далеко не випадковість.

"Кремлівська адміністрація усвідомлює, що сьогодні адміністрація, яка не була при владі протягом восьми років, приходить до влади в дуже складний для Польщі момент. Політичний фактор у новій адміністрації має вступити у свої права, ознайомитися з цими обов'язками, зрозуміти важливість рішень, пов'язаних зі здійсненням функцій політичного нагляду, а також перерозподілити повноваження відповідним чином на користь військової сторони. Це процес, це зміна певної культури", — продовжив голова Бюро національної безпеки.

Інше питання стосується кадрових змін, адже якби зараз проводилися навчання, які були лише півроку тому, то там не було б жодної однакової особи, включно з міністрами та начальником Генштабу. Відповідно, у БНБ вважають, що ризики занадто високі.

Окремо було порушено питання виробництва озброєння. Росія продовжує переводити свою економіку на військові рейки і Яцек Сєвєра переконаний, що інші країни повинні вчинити так само і зараз слушна нагода для цього, адже потрібно допомогти Україні та убезпечити Європу.

"Якщо Україна якимось чином програє цю війну, Російська Федерація буде сильнішою, ніж до 2022 року. Ризик того, що вона не зупиниться на Україні, дуже високий. У Європейському союзі склалася дивна звичка: всі хочуть продавати і виробляти, але ніхто не хоче за це платити. Цю тенденцію необхідно переломити", — підсумував начальник Бюро національної безпеки Польщі.

29 грудня під час масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ по Україні на території Польщі помітили невідомий літаючий об'єкт, який виявився в результаті ракетою. Чиновники заявили, що ціль була російською — її помітили на радарах і стежили, як вона три хвилини маневрувала.