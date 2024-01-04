"Политический фактор": пролет ракеты РФ через Польшу мог быть сознательной провокацией

Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера предупредил, что если России удастся победить в Украине — она станет сильнее, чем в 2022 году, и риски для европейского континента увеличатся.

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В Варшаве не исключают варианта, что залет российской ракеты на территорию страны НАТО был провокацией со стороны Кремля и связано это может быть с новой властью. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в эфире TVN24.

Отмечается, что есть неопровержимые факты того, что во время массированного обстрела Украины, который произошел 29 декабря прошлого года, одна из ракет противника вторглась в воздушное пространство другой страны.

В то же время, после поиска возможных элементов объекта ничего не было найдено, поэтому, вероятнее всего, она покинула территорию страны и местным жителям ничего не угрожает.

"Деятельность военных завершена, и мы не планируем никаких дальнейших мероприятий по наземной проверке", — заявили в Люблинском воеводстве.

Глава БНБ Польши также отметил, что ракету ВС РФ было видно на радиолокационных станциях и она скоропостижно улетела обратно на территорию Украины, хоть ни у кого и не было уверенности, что она не приземлится в одном из польских воеводств.

"Трудно предположить, что 40-километровое превышение границы Республики было случайным. Такой тип траектории нарушает воздушное пространство в очень значительной степени. Что касается рисков, то они, конечно, очень высоки, и мы должны их учитывать", — Яцек Севера.

Теперь Польша намерена заняться тем, что усовершенствует процедуры для более оперативного расследования подобных инцидентов. Будет проверяться поток информации, приниматься решения и так далее, говорит глава БНБ далее. Польша намерена передавать информацию о произошедшем правильным образом, правильным лицам, с правильным распределением ответственности.

Яцек Севера отдельно добавил, что Кремль мог специально устроить провокацию на территории страны НАТО, чтобы посмотреть на реакцию Запада. Союзники Польши также не исключают, что это была далеко не случайность.

"Кремлевская администрация осознает, что сегодня администрация, которая не была у власти в течение восьми лет, приходит к власти в очень сложный для Польши момент. Политический фактор в новой администрации должен вступить в свои права, ознакомиться с этими обязанностями, понять важность решений, связанных с осуществлением функций политического надзора, а также перераспределить полномочия соответствующим образом в пользу военной стороны. Это процесс, это изменение определенной культуры", — продолжил глава Бюро национальной безопасности.

Другой вопрос касается кадровых изменений, ведь если бы сейчас проводились учения, которые были всего полгода назад, то там не было бы ни одного одинакового лица, включая министров и начальника Генштаба. Соответственно, в БНБ считают, что риски слишком высоки.

Отдельно был поднят вопрос производства вооружения. Россия продолжает переводить свою экономику на военные рельсы и Яцек Севера убежден, что другие страны должны поступить так же и сейчас подходящий момент для этого, ведь нужно помочь Украине и обезопасить Европу.

"Если Украина каким-либо образом проиграет эту войну, Российская Федерация будет сильнее, чем до 2022 года. Риск того, что она не остановится на Украине, очень высок. В Европейском союзе сложилась странная привычка: все хотят продавать и производить, но никто не хочет за это платить. Эту тенденцию необходимо переломить", — подытожил начальник Бюро национальной безопасности Польши.

29 декабря во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ по Украине на территории Польши заметили неизвестный летающий объект, который оказался в результате ракетой. Чиновники заявили, что цель была российской — ее заметили на радарах и следили, как она три минуты маневрировала.