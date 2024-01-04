Ремонт бомбосховищ за гроші громадян на Хмельниччині: в ЦПД розповіли про новий фейк росіян

У Центрі запевняють, що росіяни намагаються дискредитувати органи місцевого самоврядування та дестабілізувати ситуацію в країні.

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) розвінчує фейкову інформацію, якою наповнюються соцмережі і комунальні чати на Хмельниччині. Про це ЦПД повідомляє в офіційному телеграм-каналі.

З посиланням на Хмельницьку ОВА, ЦПД відзначає, що у четвер, 4 грудня, у групових чатах жителів багатоквартирних будинків почали поширювати дезінформацію про те, що до комунальних платежів буде додатково внесено кошти за ремонт укриттів і бомбосховищ. Тобто мешканцям повідомлено, що нібито всі ремонтні роботи вестимуться за їхній рахунок.

Насправді, як повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації, ця інформація не відповідає дійсності і є ворожою інформаційно-психологічною операцією.

Фото: Telegram

"Продукуючи таку брехню, рашисти намагаються дискредитувати органи місцевого самоврядування та дестабілізувати ситуацію в країні", — запевняє Центр протидії дезінформації.

І вчергове закликає довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

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