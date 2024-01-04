Авдіївка пожирає вже третій танковий полк ЗС РФ: Кремль готує ще, — Forbes

За словами журналістів, російська піхота, якій вдається вижити на мінних полях, під ударами артилерії/дронів, стикається з 47-ю бригадою і M2 Bradley. Гармати калібру 25 мм, як косою, зрізають вразливих штурмовиків.

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За 10 тижнів здебільшого марних атак на український гарнізон в Авдіївці Донецької області, російські війська втратили або кинули на полі бою щонайменше 143 танки. Просунувшись приблизно на 2 км. Про це пише Forbes.

Обороняючи Авдіївку, ЗСУ втратили або залишили 14 танків. Військовий аналітик Девід Екс називає наступ під Авдіївкою пасткою для російської армії та можливістю для ЗСУ частково виснажити наступальне угруповання противника.

Беручи до уваги виробництво нових танків, зняття старих з тривалого зберігання і необхідність відшкодувати великі втрати бронетехніки у 2022 році, Кремль може дозволити собі списувати близько 50 танків щомісяця. Не виснажуючи при цьому загальний арсенал — 3000 одиниць танків, які перебувають на передовій.

Тільки біля Авдіївки російські війська втрачають до 60 танків на місяць. Статистика може зрости ще більше, коли в хід пустять 239-й танковий полк. На нього чекають все ті ж мінні поля, зони ураження артилерії та FPV-дронів.

Новини Авдіївки: ЗС РФ готують танки

У жовтні ЗС РФ зазнали значних втрат у тому, що стосується бронетехніки — і тепер пускають у хід піхоту.

Піхота знищується. Тим, кому вдається вижити на мінних полях, під ударами артилерії та дронів, стикаються з 47-ю механізованою бригадою ЗСУ та її бойовими машинами піхоти M2 Bradley — гармати калібру 25 мм, наче косою, зрізають вразливих російських піхотинців-штурмовиків.

Можливо, тепер російські війська планують перекинути на Авдіївський напрямок ще й танки.

"На південний захід від Авдіївки продовжує зосереджуватися 239-й танковий полк 90-ї танкової дивізії", — повідомив напередодні, 3 грудня, український "Центр оборонних стратегій".

239-й — уже третій російський танковий полк на Авдіївському напрямку після 80-го і 10-го. Повідомляють, що у 239-ї дивізії понад сотню танків у кількох батальйонах загальною чисельністю кілька тисяч осіб.

У 2022 році вона була укомплектована Т-72. Але після невдалої Битви за Київ у лютому і березні 2022 року і Харківського контрнаступу 239-ту дивізію щонайменше частково озброїли новішими Т-90.

"Але сьогодні чисельність танкового полку близька до батальйону. На початку листопада вашингтонський "Інститут вивчення війни" повідомив, що чисельність 239-ї дивізії "недостатня", — зазначив автор публікації, додавши, що не варто очікувати, що "ослаблений полк із кількома новими танками зробить значну різницю під Авдіївкою".

"Становище в Авдіївці залишається відносно стабільним", — зазначили українські аналітики з Frontelligence Insight у середу, 3 грудня.

"Найімовірніше, 239-й танковий полк стане черговим російським підрозділом, який згодує свої танки та їхній екіпаж із трьох осіб голодній пащі Авдіївки", — припустив аналітик.

"Для росіян — це фіаско, війська втрачають бойову міць, необхідну, щоб досягти значущих просувань цієї зими. Для українців — це зупинка. Всупереч усьому, київські сили вистояли. Більше не просуваються, як минулого літа, хоча й повільно. Але водночас і не відходять. Зберігають свої сили та змушують росіян у кожній атаці зазнавати жахливих втрат", — резюмує він.

Нагадаємо, що 4 грудня начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ зменшили кількість штурмів і накопичують резерви для атак найближчим часом.

Також повідомлялося, що офіцер ЗСУ розповів про те, як ЗС РФ знищують Авдіївку керованими КАБами.