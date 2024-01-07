"Шахеди" атакували Дніпро: пошкоджено освітній заклад, серед врятованих є діти, — ОВА (фото)

За словами голови області Сергія Лисака, обстрілом пошкоджено два багатоповерхові будинки. Співробітники ДСНС врятували шістьох людей, зокрема двох дітей.

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Напередодні, 6 грудня, після атак російських дронів у Дніпрі було два загоряння. Рятувальникам вдалося зупинити не допустити поширення вогню. Оновлені відомості щодо нещодавнього обстрілу повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджено освітній заклад із гуртожитком, дві багатоповерхові будівлі та одну адмінбудівлю. Крім цього, знищено чотири автомобілі та пошкоджено ще 12.

Після ударних дронів у Дніпрі, російські війська застосували важку артилерію в Нікопольському районі.

"Вночі з півдесятка снарядів влучили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші наслідки з'ясовують", — пояснив очільник області.

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Загалом, увечері 6 січня в Нікольському та Дніпровському районах ліквідовано сім БПЛА противника.

Обстріл Дніпра безпілотниками

За даними Liga.net, жителі Дніпра чули два вибухи: перший — приблизно о 20:52 (повідомлялося про роботу ППО по ворожих повітряних цілях), другий пролунав о 20:54, за приблизно три хвилини були два повторні.

Про відбій повітряної тривоги в Дніпропетровській області повідомили о 21:21.

У суботу, 6 січня 2024 року, російські війська атакували Дніпро дронами. За попередніми даними, було влучання в будинок, у якому живуть 22 сім'ї. Голова ОВА повідомив, що ніхто не постраждав.

"Рятувальники врятували шістьох людей, двоє з них — діти. Загалом двоє людей звернулися по медичну допомогу", — повідомив він.

Пресслужба ДСНС оприлюднила кадри наслідків атаки по міській території.

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"До ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучено 45 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки", — повідомили в обласному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі, є постраждалі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.