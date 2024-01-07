"Шахеды" атаковали Днепр: пострадало учебное заведение, среди спасенных дети, — ОВА (фото)

По словам главы области Сергея Лысака, обстрелом повреждены два многоэтажных дома. Сотрудники ГСЧС спасли шесть человек, в том числе двоих детей.

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Накануне, 6 декабря, после атак российских дронов в Днепре были два возгорания. Спасателям удалось остановить распространение огня. Обновленные сведения относительно недавнего обстрела сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак в Telegram-канале.

По его словам, повреждено образовательное учреждение с общежитием, два многоэтажных здания и одно админздание. Помимо этого, уничтожены четыре автомобиля и повреждены еще 12.

После ударных дронов в Днепре, российские войска применили тяжелую артиллерию в Никопольском районе.

"Ночью с полдесятка снарядов попали по Красногригорьевской общине. Людей не задело. Другие последствия выясняют", — объяснил глава области.

Обстрел Днепра 6 декабря Обстрел Днепра 6 декабря Обстрел Днепра 6 декабря Обстрел Днепра 6 декабря

В общей сложности, вечером 6 января в Никольском и Днепровском районах ликвидированы семь беспилотников противника.

Обстрел Днепра беспилотниками

По данными Liga.net, жители Днепра слышали два взрыва: первый — примерно в 20:52 (сообщалось о работе ПВО по вражеским воздушным целям), второй прозвучал в 20:54, спустя примерно три минуты последовали два повторных.

Об отбое воздушной тревоги в Днепропетровской области сообщили в 21:21.

В субботу, 6 января 2024 года, российские войска атаковали Днепр дронами. По предварительным данным, было попадание в дом, в котором живут 22 семьи. Глава области ОВА сообщил, что никто не пострадал.

"Спасатели спасли шесть человек, двое из них — дети. В общем, два человека обратились за медицинской помощью", — сообщил он.

Пресс-служба ГСЧС обнародовала кадры последствий атаки по городской территории.

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"К ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", — сообщили в областном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.