"Щоб знову запанував мир": Японія передала Україні $37 млн на системи виявлення БПЛА

За словами глави японського МЗС Йоко Камікави, її візит до Києва є підтвердженням того, що Токіо не стоятиме осторонь конфлікту. Також азіатська країна допоможе пережити українцям зиму.

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Союзники продовжують допомагати Україні боротися з російським терором і цього разу свій внесок зробила Японія. Токіо виділив для Києва 37 мільйонів доларів військової допомоги. Про це заявила глава МЗС Японії Йоко Камікава під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 7 січня.

За словами азійської дипломатки, вона рішуче засуджує дії ЗС РФ у вигляді регулярних ракетних і безпілотних атак по мирних регіонах, зокрема й на Київ. Особливо коли це не припиняється навіть на час новорічних свят.

"І висловлюю свої щирі співчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", — заявила Йоко Камікава.

Окремо було порушено питання подальшої підтримки. Глава МЗС Японії заявила, що її візит до Києва свідчить про те, що Токіо не збирається залишати Україну без допомоги і докладе всіх зусиль для того, щоб закупити системи для виявлення безпілотників.

Також найближчим часом приїде допомога, яка повинна буде допомогти пережити українцям зиму. Йдеться про 5 мобільних генераторів та 7 трансформаторів.

"Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", — заявила Йоко Камікава.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що Японія і США знайшли можливість передати Києву ракети до Patriot. За інформацією журналістів, Токіо відмовляється від давніх обмежень на експорт зброї і сподівається поповнити американські арсенали десятками перехоплювачів.