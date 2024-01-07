До одужання далеко: у якому стані левиця Юна, яка постраждала після обстрілу (відео)

За інформацією Центру порятунку диких тварин, постраждала левиця вже піднімає голову і самостійно стоїть. Прогрес у лікуванні помічений, проте на повну реабілітацію потрібно більше часу.

Related video

2 січня від масованого ракетного обстрілу ЗС РФ у Києві постраждала левиця на ім'я Юна, адже снаряд приземлився неподалік від її вольєра. У Центрі порятунку диких тварин розповіли, у якому стані вона зараз.

Перші кілька днів після ворожої атаки стан Юни не змінювався і вона не могла остаточно прийти до тями. Російська ракета впала надто близько, тому процес відновлення від симптомів контузії займе чимало часу.

"Але варто зазначити, що Юна не здається і намагається пересуватися ледве повзаючи. Це просто неймовірний стрес для тварини, адже левиця, на відміну від людини, не розуміє, що сталося довкола і що відбувається з нею", — йдеться в повідомленні.

При цьому через кілька днів після ворожого ракетного обстрілу Юну все ж вдалося погодувати і вона з'їла трохи м'яса.

Уже 6 січня стан левиці знову покращився. Вона вже піднімала самостійно голову та стояла на ногах без падіння. Процес реабілітації триватиме ще деякий час.

"Хоча до повного одужання ще далеко, ми радіємо кожному маленькому кроку в її відновленні та ділимося новинами з вами. Проблеми в координації ще є, але з вашою підтримкою і вірою, ми впевнені, що вона подолає всі труднощі", — йдеться в повідомленні.

Атака на Київ 2 січня: постраждала левиця Юна

Одна з перехоплених того ранку ракет впала недалеко від вольєра левиці — всього за 300 метрів. У результаті Юна отримала серйозну контузію і повністю втратила орієнтацію в просторі. Після перегляду запису з відеокамер стало відомо, що травми були отримані не внаслідок удару. Лікування триває.

До волонтерів вона потрапила лише в лютому минулого року, а до цього перебувала в приватному звіринці, де через стрес отримала проблеми зі здоров'ям і психологічну травму.

Нагадаємо, 2 січня, російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Повітряна тривога в Києві лунала двічі — о 2:24 годині та о 5:53 і сумарно тривала майже 6 годин.