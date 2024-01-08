У Росії могли відновити радянський підрозділ "смерш": у Британії назвали його особливості

Наприкінці 2023 року з'явилася інформація про відродження радянського підрозділу контррозвідки "смерш". Це є прикладом того, що влада РФ порівнює російсько-український конфлікт з Другою світовою війною, розповіли в британській розвідці.

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Російська Федерація могла відновити радянський підрозділ контррозвідки "смерш". Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

Оборонне відомство зазначило, що наприкінці 2023 року російські політики стверджували, що підрозділ радянської контррозвідки "смерш" відновлюється. Тоді як на початку 2024 року у відкритому доступі з'явилися зображення оперативників нібито в нашивках "смерш".

У британській розвідці наголосили, що незрозуміло, чи ця назва вказує на будь-які суттєві нові можливості чи роль російської контррозвідки.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо пояснює російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни та їхню сильну увагу до ймовірного проникнення зовнішніх загроз в країну", — пояснили в Міноборони Британії.

"Смерш": що відомо

"Смерш" — це підрозділ контррозвідки Народного комісаріату оборони СРСР. Генералісимус Радянського Союзу Йосип Сталін заснував організацію "смерш" (абревіатура фрази "смерть шпигунам"), що існувала з 1943 по 1946 роки. Підрозділ було сформовано для оборони типу Червоної Армії, боротьби з дезертирством, шпигунами та диверсантами. Після розформування його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР.

Нагадаємо, 5 грудня член комітету Держдуми РФ із питань оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України РФ відроджує каральні загони на кшталт "смерш", які існували під час Другої світової війни. Ці загони займатимуться пошуком проукраїнськи налаштованих жителів.

29 грудня у ЗМІ повідомили, що вчені з Інституту проблем проєктування в мікроелектроніці Російської академії наук (ІППМ РАН, РФ) запропонували налагодити випуск процесорів-шаблонів, як це було в СРСР.