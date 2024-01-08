На Чернігівщину приплив понтонний міст ЗС РФ: чи несе він загрозу (відео)

Понтонний міст зупинився приблизно за 14 кілометрів від кордону. Українські військові надалі приймуть рішення щодо його демонтажу та подальшого використання, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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У Чернігівській області 7 січня українські прикордонники виявили російський понтонний міст, який приплив по річці Десна. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що цей об'єкт не ставить загрози. Про це він повідомив під час телемарафону.

"На Чернігівщині по річці Десна наші наряди (прикордонників, — ред.) разом з іншими українськими захисниками помітили цей об'єкт (понтонний міст, — ред.)", — сказав Андрій Демченко.

З його слів, об'єкт зупинився приблизно за 14 кілометрів від українсько-російського кордону, зокрема віг пристав до берега та сів на мілину. Після огляду об'єкта прикордонники з'ясували, що це понтонний міст росіян. Ворог міг його використовувати для якихось цілей на території Російської Федерації.

Андрій Демченко наголосив, що сапери оглянули понтонний міст, він не ставить загрози. Тому українські захисники надалі прийматимуть рішення щодо його демонтажу та подальшого використання.

26 листопада військовий експерт Петро Черник заявив, що українські військові повинні атакувати дві першочергові цілі в Російській Федерації. З його слів, удари по цехах, які виробляють зброю, допоможуть знизити бойовий потенціал російських військових.

22 жовтня голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак повідомив, що Росія витрачає близько мільярда рублів за годину на війну в Україні. Він наголосив, що противник не може зменшити цю суму, оскільки окупанти намагаються утримувати тимчасово захоплені території.