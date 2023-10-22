Витрачає 1 млрд руб за годину: експерт розповів, скільки ще зможе воювати Росія (відео)

За словами очільника благодійного фонду "Нова Країна" Андрія Новака, зменшення витрат у росіян буде після нашої воєнної перемоги, а ресурсу для ведення війни їм вистачить максимум до 2026 року.

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За офіційними даними країни-агресора, Російська Федерація витрачає на війну в Україні близько 1 мільярду рублів за годину. Чи зменшить Росія суму витрат, аби так набагато довше затягувати воєнні дії, розповів голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак в ефірі YouTube-каналу Фокус.

За його словами, зменшити цю суму росіянам зараз не вдасться ніяк, адже вони намагаються утримувати тимчасово захоплену частину української території.

"А для цього треба тримати дуже широку й довгу лінію фронту, все це треба постачати", — наголошує експерт.

Однак, як зазначив Новак, логістика РФ для будь-якого постачання зараз дуже порушена, зокрема через атаки українських військових на Кримський міст.

"Так званий сухопутний шлях до Криму вже практично обстрілюється нашою артилерією, авіацією та дронами", — сказав голова благодійного фонду.

Він зазначив, що саме через велику кількість атак ЗСУ Севастополь покинув Чорноморський флот.

"Тобто все це для них зараз обходиться навіть усе дорожче й дорожче", — наголошує Новак.

Чи зменшить РФ витрати й на скільки часу в них вистачить ресурсу, щоб воювати

За словами експерта, зменшення витрат у росіян буде після нашої воєнної перемоги.

"Тоді вони різко зменшать витрати. Тому що вони просто отримують військово-політичну поразку", — йдеться в повідомленні.

Андрій Новак зазначив, що поки в Росії є ресурс і резерв. За розрахунками як і країни-агресора, так і міжнародного валютного фонду, росіяни можуть воювати на сьогоднішньому рівні інтенсивності максимум до 2026 року.

"Але в них велика проблема саме з військовими ресурсами. Тому що наші Збройні сили України щодня системно й досить ефективно знищують їхню і військову техніку, і живу силу. Цих ресурсів у них усе менше й менше", — заявив політолог.

За його словами, якщо змоделювати і економічні резерви, і військові резерви, то росіяни можуть воювати "фактично тільки наступний рік".

"Далі в них будуть уже дуже серйозні проблеми, які будуть помітні неозброєним оком. І з економічним, і з військово матеріально-технічним забезпеченням", — підсумував Новак.

Нагадаємо, під час бесіди з Фокусом Валентин Гладких повідомив, що події на Близькому Сході не вплинуть на військову й економічну допомогу Україні від її партнерів. Навпаки, вони можуть тільки посилити її.