Досі на ремонті: як виглядає Кримський міст через 3 місяці після вибуху (фото)

Супутникові знімки, зроблені 3 січня, вказують, що працівники досі усувають пошкодження на об'єкті.

Related video

На Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, через три місяці після вибуху тривають ремонтні роботи. Про це розповів OSINT-аналітик Бреді Ефрик у Twitter та опублікував супутниковий знімок об'єкта, який було зроблено 3 січня.

За його словами, нові кадри вказують на те, що працівники досі усувають пошкодження мосту.

"Кримський міст було зруйновано майже три місяці тому, і на супутникових знімках видно, що робітники досі усувають пошкодження", — написав він.

Зазначимо, що російська влада має намір відновлювати міст до липня 2023 року. Відбудовуватиме об'єкт компанія "Нижньоангарськтрансбуд", яку ліквідували 6 років тому. Однак у розвідці Британії вважають, що ремонтні роботи затягнуться щонайменше до вересня 2023-го.

Нагадаємо, 8 грудня глава Кремля Володимир Путін заявив, що РФ завдає ударів по енергетичних об'єктах України, щоб помститися за вибух на Кримському мосту.

"Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту", — сказав він тоді.

5 грудня президент РФ проїхався на Mercedes по Кримському мосту вперше після вибуху, який частково зруйнував об'єкт. Путін провів зустріч із будівельниками, які беруть участь у відновленні переправи, та наголосив на важливості сухопутного коридору між Кримом та РФ.

Раніше, 12 грудня, ФСБ РФ звинуватила в організації вибуху голову ГУР Кирила Буданова. Зі свого боку радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що за організацією диверсії можуть стояти російські силовики, які за допомогою такої акції хотіли підставити конкурентів.