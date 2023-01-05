До сих пор на ремонте: как выглядит Крымский мост спустя 3 месяца после взрыва (фото)

Спутниковые снимки, сделанные 3 января, указывают на то, что работники до сих пор устраняют повреждения на объекте.

Related video

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, спустя три месяца после взрыва продолжаются ремонтные работы. Об этом рассказал OSINT-аналитик Бреди Эфрик в Twitter и опубликовал спутниковый снимок объекта, который был сделан 3 января.

По его словам, новые кадры указывают на то, что работники до сих пор устраняют повреждения на мосту.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — написал он.

Отметим, что российские власти намерены восстанавливать мост до июля 2023 года. Отстраивать объект будет компания "Нижнеангарсктрансстрой", которую ликвидировали 6 лет назад. Однако в разведке Британии считают, что ремонтные работы затянутся как минимум до сентября 2023-го.

Напомним, 8 декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ наносит удары по энергетическим объектам Украины в отместку за взрыв на Крымском мосту.

"Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту", — сказал он тогда.

5 декабря президент РФ проехался на Mercedes по Крымскому мосту впервые после взрыва, который частично разрушил объект. Путин провел встречу со строителями, которые участвуют в восстановлении переправы, и отметил важность сухопутного коридора между Крымом и РФ.

Ранее, 12 декабря, ФСБ РФ обвинила в организации взрыва главу ГУР Кирилла Буданова. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что за организацией диверсии могут стоять российские силовики, которые с помощью такой акции хотели подставить конкурентов.