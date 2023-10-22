Тратит 1 млрд руб в час: эксперт рассказал, сколько еще сможет воевать Россия (видео)

По словам главы благотворительного фонда "Новая Страна" Андрея Новака, уменьшение расходов у россиян будет после нашей военной победы, а ресурса для ведения войны им хватит максимум до 2026 года.

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По официальным данным страны-агрессора, Российская Федерация тратит на войну в Украине около 1 миллиарда рублей в час. Уменьшит ли Россия сумму расходов, чтобы таким образом гораздо дольше затягивать военные действия рассказал глава благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак в эфире YouTube-канала Фокус.

По его словам, уменьшить эту сумму россиянам сейчас не удастся никак, ведь они пытаются удерживать временно захваченную часть украинской территории.

"А для этого надо держать очень широкую и длинную линию фронта, все это надо поставлять", — отмечает эксперт.

Однако, как отметил Новак, логистика РФ для любого снабжения сейчас очень нарушена, в частности, из-за атак украинских военных на Крымский мост.

"Так называемый сухопутный путь в Крым уже практически обстреливается нашей артиллерией, авиацией и дронами", — сказал глава благотворительного фонда.

Он отметил, что именно из-за большого количества атак ВСУ Севастополь покинул Черноморский флот.

"То есть все это для них сейчас обходится даже все дороже и дороже", — отмечает Новак.

Уменьшит ли РФ расходы и на сколько времени у них хватит ресурса, чтобы воевать

По словам эксперта, уменьшение расходов у россиян будет после нашей военной победы.

"Тогда они резко уменьшат расходы. Потому что, они просто получают военно-политическое поражение", — говорится в сообщении.

Андрей Новак отметил, что пока у России есть ресурс и резерв. По расчетам как и страны-агрессора, так и международного валютного фонда, россияне могут воевать, на сегодняшнем уровне интенсивности, максимум до 2026 года.

"Но у них большая проблема именно с военными ресурсами. Потому что, наши Вооруженные силы Украины ежедневно системно и достаточно эффективно уничтожают их и военную технику, и живую силу. Этих ресурсов у них все меньше и меньше", — заявил политолог.

По его словам, если смоделировать и экономические резервы, и военные резервы, то россияне могут воевать "фактически только следующий год".

"Дальше у них будут уже очень серьезные проблемы, которые будут заметны невооруженным глазом. И с экономическим, и с военно-материально-техническим обеспечением", — подытожил Новак.

Напомним, во время беседы с Фокусом Валентин Гладких сообщил, что события на Ближнем Востоке не повлияют на военную и экономическую помощь Украине от ее партнеров. Наоборот, они могут только усилить ее.