"Пріоритетний напрям": Міноборони про підготовку обслуговуючого персоналу для F-16

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, паралельно навчанню льотчиків триває навчання льотного персоналу, інженерів та авіатехніків.

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В країнах Заходу продовжують підготовку українських льотчиків для опанування винищувачів F-16. Паралельним і не менш важливим треком є навчання команди обслуговування. Про це повідомляє заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму телеграм-каналі.

За словами Павлюка, завдяки зусиллям партнерів триває підготовка льотного персоналу, інженерів та авіатехніків. Всі питання, які стосуються їхньої підготовки вирішуються в пріоритетному порядку. Також в Міноборони повідомили, що наприкінці грудня 2023 року перша група льотчиків завершила базову підготовку в межах міжнародної коаліції Повітряних сил.

Окремо військові проходять мовну підготовку, для вищезгаданих льотчиків вона тривала з серпня 2023 року. Після цього вони вирушили на навчання в Данію, де вже опановуватимуть винищувачі F-16. Інша група льотчиків продовжує навчання у Сполученому Королівстві, де зараз проходять базову льотну підготовку та курси з вивчення англійської.

Вчора в Міноборони також додали, що Україна готує аеродроми для винищувачів F-16. Повітряні сили продовжують інтеграцію в систему оборони.

Нагадаємо, 5 січня в США розказали, коли українські льотчики завершать навчання на літаках F-16.

4 січня стало відомо, що королівство Бельгія слідом за Норвегією планує відправити два двомісні винищувачі F-16 для навчання льотчиків.