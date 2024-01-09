"Промислове серійне пвиробництво": німецька оборонка змінилась через війну в Україні

За словами представників Thales, зараз замовнику байдуже, якою буде кольорова схема у виробу, головне – коли його виготовлять.

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Німецькі оборонні компанії адаптують свої бізнеси через війну в Україні. "Бутиковий підхід" замінюється на масове виробництво. Про це повідомляє Defense News.

Чиновники кажуть, що ключовим елементом у виробництві стає швидкість. Швидкість доставки та готовності систем до використання переважає над запитами клієнтів щодо "індивідуального пошиття".

"Ми стали свідками фундаментальних змін у нашій виробничій філософії… Тепер ми займаємось промисловим серійним виробництвом", — сказав Лотар Белз, представник німецького виробника датчиків Hensoldt.

Якщо раніше Hensoldt виробляла 5 великих радарів на рік, то зараз у більше ніж втричі більше. До 2025 року виробництво планують довести до понад 20 великих радарів на рік. Наразі близько половини виробів призначені для України. За останні 2 роки Hensoldt збільшив кількість працівників на 15%. Також втричі зросло виробництво дистанційного зондування та засобів радіоелектронної боротьби.

У виданні зазначають, що це є прямим наслідком політики Zeitenwende, що можна перевести як "переломний момент". Її принципи поступово доходять в оборонну політику Німеччини та промисловий апарат.

"У нас точно були замовлення, коли клієнт казав: "Зрештою нас не надто хвилює точна кольорова схема", — каже Пітт Маркс з компанії Thales Germany.

Виробнику доводиться обʼєднувати потужності та призначати людей на проєкти, над якими вони ніколи раніше не працювали, щоб досягати цілей з виробництва зброї.

Компанія, яка спеціалізується на радіотехнологіях Rohde & Schwarz найняв майже 2000 нових працівників й додав третю робочу зміну.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що країни NATO підписали угоду про придбання 1000 новітніх ракет GEM-T Patriot.

3 січня ЗМІ писали, що Захід вишукувався в чергу за зброєю на роки вперед через війну в Україні.