"Це тільки початок": Кремль розпочав кампанію проти командувача ПДВ РФ Теплинського, — ЗМІ

Джерело з розвідки повідомило журналістам, що в оточенні Володимира Путіна хочуть прибрати ще одного генерала. На заваді стала його популярність у військах, тож проти воєначальника розгорнули цілу кампанію.

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Близьке оточення Володимира Путіна вбачає загрозу в популярному російському генералі Михайлі Теплинському. Про це повідомили у виданні "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерело в українській розвідці.

Неназваний співрозмовник розповів, що у кремлі "взяли на олівець" командувача. Несподівано "прибрати" його не можуть через популярність, тож вирішили позбуватись воєначальника поступово. Зокрема, у країні-агресорці планують для початку зруйнувати репутацію Теплинського, щоб позбавити підтримки у Повітряно-десантних військах.

З цією метою з офіцерів Інформаційного протиборства ЗС РФ (ІПб) створили спеціальну групу. Фахівці працюють над цілою мережею каналів та груп у соцмережах, які мають дискредитувати командувача.

Джерело у розвідці переконане, що призначення Теплинського керівником угруповання військ "Дніпро" — не випадкове, адже це потенційно один з найважчих напрямів. В зону відповідальності генерала входять Херсонська та Запорізька області.

Воєначальник має "великі амбіції" та прагне знищити плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. В результаті окупанти зазнають "величезних втрат", і це б’є по репутації самого Теплинського.

Журналісти ознайомились з моніторингом діяльності російської групи ІПб у соцмережах. У матеріалі йдеться, що агенти зосередились на даних про втрати, знущання командирів та неналежному забезпеченні бійців. Інформація стосується не лише угруповання "Дніпро", але й ПДВ загалом.

У ЗМІ передали, що матеріали розповсюджують через так звані "опозиційні канали" та російських "військкорів". Таким чином офіцери намагаються не викликати підозри.

Також джерело у розвідці навело приклад кампанії проти Теплинського до його Дня народження. 9 січня у воєначальника ювілей — 55 років. Для нього підготували оригінальне "привітання" — відеозвернення снайпера Деяна Берича.

Військовий поскаржився, що сербських "добровольців" відправляють на штурми без достатнього забезпечення. Коли ж ті відмовляються виконувати накази, над ними знущаються. Берич зробив акцент на злочинності командування, натякаючи на керівництво ПДВ.

"Примітно, що Берич входить до т.зв. "Команди Путіна" на президентських виборах у РФ. Однак цей епізод дискредитації Теплинського було вирішено "розганяти" не через пул лояльних Кремлю "військкорів", а через так звані "опозиційні" канали", — зазначили у ЗМІ.

Окрім того, співрозмовник з розвідки розповів, що Теплинського "щиро ненавидять" деякі "дуже впливові" люди з оточення Путіна. Зокрема, йдеться про міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Джерело запевнило, що вороги ворожого воєначальника "не зупиняться, поки його не зжеруть".

"Для його усунення вочевидь будуть використані будь-які методи та способи. Інформаційна дискредитація — це тільки початок, далі буде цікавіше", — додало воно.

Нагадаємо, про звільнення Олега Макаревича та призначення Михайла Теплинського на посаду командира угруповання "Дніпро" стало відомо 29 жовтня.

Раніше в Росії зник інший командувач — Сергій Суровікін. Повідомлялось, що він був затриманий за підтримку Євгена Пригожина та знав про його плани влаштувати заколот. Згодом у Путіна заборонили ставити запитання про долю Суровікіна.