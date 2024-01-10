"Шкідлива ідея": екскомандир "Айдара" пояснив, чому не можна мобілізувати нардепів

Євген Дикий вважає, що мобілізація всіх народних депутатів і чиновників призведе до ліквідації законодавчої та виконавчої влади в Україні.

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Концепція мобілізації народних депутатів і чиновників тягне за собою вкрай негативний вплив на добробут держави. Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він наголосив на необхідності ухвалення законів, специфічних для умов воєнного часу, в ім'я успішного ведення воєнних дій.

За словами військового, у депутатів є важливі функції — продовжувати воєнний стан, ухвалювати військовий бюджет, "врешті-решт вирішувати, хто підлягає мобілізації".

"Абсолютно шкідницька ідея. Хтось повинен це робити. Так от, цей "хтось" — це саме Верховна Рада, вибачте за констатацію очевидного. Ніхто інший цього робити не може і не має права. І якщо мобілізувати всіх нардепів, ми отримаємо від сили один батальйон, та й то неповного складу — і натомість повністю ліквідуємо в країні законодавчу владу. Бінго!", — написав він.

Крім того, військовий наголосив, що мобілізація всіх державних службовців може призвести до руйнування і виконавчої влади.

"І від держави залишається хіба що армія, яка воює, без жодної іншої інституції. Ну а армія без держави — це хіба що повстанці, без надійного тилу і забезпечення...", — зазначив екскомандир.

Військовий розповів, чому не можна мобілізувати нардепів

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше заявляв, що зниження мобілізаційного віку чоловіків із 27 до 25 років дасть змогу залучити до армії більш молодих і здорових людей.

Раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.