"Вредительская идея": экс-командир "Айдара" объяснил, почему нельзя мобилизовать нардепов

Евгений Дикий считает, что мобилизация всех народных депутатов и чиновников приведет к ликвидации законодательной и исполнительной власти в Украине.

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Концепция мобилизации народных депутатов и чиновников влечет за собой собой крайне негативное воздействие на благосостояние государства. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он подчеркнул необходимость принятия законов, специфичных для условий военного времени, во имя успешного ведения военных действий.

По словам военного, у депутатов есть важные функции — продлять военное положение, принимать военный бюджет, "в конце концов решать, кто подлежит мобилизации".

"Совершенно вредительская идея. Кто-то должен это делать. Так вот, этот "кто-то" — это именно Верховная Рада, извините за констатацию очевидного. Никто другой этого делать не может и не имеет права. И если мобилизовать всех нардепов, мы получим от силы один батальон, да и то неполного состава – и взамен полностью ликвидируем в стране законодательную власть. Бинго!", — написал он.

Кроме того, военный отметил, что мобилизация всех государственных служащих может привести к разрушению и исполнительной власти.

"И от государства остается разве что воюющая армия, без всякой другой институции. Ну а армия без государства – это разве что повстанцы, без надежного тыла и обеспечения…", — отметил экс-командир.

Военный рассказал, почему нельзя мобилизовать нардепов

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее заявлял, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей.

Ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.