Залужний мав рацію: експерт розповів, чи могли ЗСУ провести у 2022 році масштабний наступ

За словами військового експерта Сергія Грабського, у 2022 році Збройні Сили України досягли максимальних результатів, маючи наявне озброєння, техніку та рівень укомплектованості особовим складом.

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У західних ЗМІ періодично з'являються матеріали, які викликають різноманітні трактування та посилюють невдоволення українців щодо військово-політичного керівництва країни. Нещодавно інформаційний простір наповнився статтею про ймовірний сміливий план Валерія Залужного, який, на думку авторів, мав потенціал змінити хід історії. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський у коментарі виданню "24 Канал".

Так, журналіст The Wall Street Journal Ярослав Трофімов поділився у статті для видання WP інформацією про ймовірний план Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Залужний припускав провести контрнаступ 2022 року з метою ізоляції росіян в окупованому Криму. Однак, згідно зі словами Трофімова, план не отримав підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.

У публікації зазначено, що в процесі передбачуваного контрнаступу українські війська мали прорватися частиною Запорізької області з подальшим перерізанням сухопутного кордону до Криму. Автор також зазначає, що партнери, за його твердженням, розглядали цей варіант як надзвичайно ризикований і натомість обрали інший напрямок — правий берег Херсонщини.

Також у матеріалі стверджується, що насправді в України був невеликий перелік потреб для контрнаступу в 2022 році, що включає в себе 90 додаткових гаубиць і достатню кількість артилерійських боєприпасів.

"Усвідомлюючи, кількість і якість наявного озброєння і техніки, усвідомлюючи, що ми не мали переваги в повітрі, яка підтвердилася у 2023 рік, усвідомлюючи, що ми маємо наступати на локацію на Південному напрямку, яка масовано підтримується з Криму, залишаючи під загрозою напрямок на Одесу, говорити про прорив оборони на Півдні — неприпустима розкіш", — зауважив Грабський.

Українські військові могли б успішно здійснити прорив, однак питання про утримання цієї позиції також потребує відкритого обговорення. Як зазначив військовий експерт, події, що відбувалися протягом 2022 року, свідчать про ретельну та продуману підготовку до наступальних операцій.

За словами експерта, на Східному напрямку, наприклад, ставилося завдання просування аж до лінії Троїцьке — Сватове — Кремінна з метою перерізання комунікацій. Цей план передбачав істотне полегшення звільнення північної частини Луганської області.

"На Південному напрямку залишати угруповання противника на правому березі Херсонської області, яке загрожувало б Миколаєву та Одесі, було б нерозумно. Виглядає абсолютно волюнтаристське припущення, що нібито розглядалося питання прориву оборони противника на Півдні за тих умов, які відбувалися у 2022 році", — сказав Грабський.

Він також зазначив, що важливо усвідомлювати наявність об'єктивних реалій і показників, які визначають можливість проведення певної операції. Згідно з його оцінкою, можна стверджувати, що у 2022 році Збройні Сили України досягли максимальних результатів з огляду на наявне озброєння, техніку та рівень укомплектованості особовим складом.

"2023 рік показав, що і тисяча гаубиць — недостатньо великий ресурс для того, щоб зламати опір російської армії. Країна-агресор мала значно більший ресурс, незважаючи на те, що тоді ворог не був настільки підготовленим, але й ЗСУ не мали можливостей прорвати ту лінію фронту і найголовніше втримати позицію. Адже створивши коридор, військове керівництво ставило б під загрозу боєздатність і можливість військ, які здійснили прорив, вести подальші бойові дії", — зазначив військовий експерт.

Грабський наголосив, що потрібно критично підходити до подібних статей і усвідомлювати складність боротьби і подвигу наших бійців, які нині утримують лінію фронту в найскладніших умовах.

"Залужний не помилився. Він зробив усе правильно, виходячи з тих можливостей, якими ми володіли станом на вересень 2022 року. Це треба розуміти і розвінчувати такі інформаційно-психологічні операції замасковані під нібито "аналітичні матеріали незалежних джерел", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що на Мелітопольському напрямку з позицій утік цілий взвод окупантів. Їх затримали на іншій ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.