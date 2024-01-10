Суд посадив за ґрати чоловіка, який отримав повістку та поїхав у Карпати на відпочинок

У суді чоловік сказав, що не зміг приїхати у військкомат, адже був хворий. Окрім того, він боїться, що поїде на фронт та загине там. За ухилення від мобілізації його ув'язнили на 3 роки.

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У Тернопільській області винесли вирок черговому ухилянту, який ще у грудні 2022 року отримав повістку, однак замість того, щоб з’явитися в ТЦК, поїхав на відпочинок. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Зазначається, що чоловік є фізичною особою підприємцем та раніше не був судимий. Обвинувачений перебував на військовому обліку та на початку грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Вже через декілька днів він мав з’явитися до ТЦК для відправки на проходження навчання на посаду водія, однак чоловік вирішив ухилитися та не з‘явився.

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У суді зловмисник своєї провини не визнав та сказав, що не прийшов у зазначений час начебто через хворобу. Зокрема, після отримання повістки він поїхав у Сколівський район Львівської області, де мав відвідати захід.

Чоловік пояснив, що відчув біль у попереку та зателефонував лікарці, яка порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. Тому він вирішив поїхати у Моршинський санаторій, де у нього начебто виявили підозру на пієлонефрит.

Також обвинувачений сказав, що намагався попередити ТЦК про те, що захворів, однак ніяк не міг додзвонитися до них. Чоловік запевнив, що не ухилявся від служби, адже готувався приїхати у військкомат та навіть купив необхідні речі.

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Серед іншого, у суді зловмисник сказав, що займався нетрадиційними методами лікування та боявся повернутися у військкомат, адже розумів, що проти нього вже порушено кримінальну справу. Ще однією причиною, чому він ухилився від служби, є страх померти на війні.

Сімейна лікарка обвинуваченого у суді розповіла, що чоловік уклав із нею декларацію у 2020 році, однак звернувся за допомогою вперше. Він розповів їй, що перебуває у Карпатах та погано себе почуває. Вона порадила йому випити ліки та у разі погіршення стану звернутися до медзакладу. Також обвинувачений пізніше просив у лікарки довідку, що він телефонував до неї.

Розглянувши матеріали справи суд визнав підприємця винним в ухиленні від призову. Йому призначили 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині ув’язнили чоловіка, який ухилився від мобілізації, адже його брат вже проходить службу та "цього є достатньо". Чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі.

Також у Волинській області чоловік не прийшов у визначений час до ТЦК, адже був п’яним і ледь тримався на ногах. Він розкаявся у вчиненому та просив суд надати йому можливість вступити у лави ЗСУ.