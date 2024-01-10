Є виклик, але прямої загрози немає: Росія не зможе відкрити другий фронт у Європі, — ГУР

За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, противник зосередив усі свої сухопутні війська в Україні, а стратегічні резерви відсутні.

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Росія не зможе атакувати ще одну країну в Європі, поки її війська перебувають на території України. У неї немає такої можливості. Таку думку озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у подкасті для "Української правди".

За його словами, якщо йдеться про стратегічні наступальні операції на суходолі проти Фінляндії, Балтії, Польщі або інших держав, то побоюватися не варто. Увесь сухопутний ресурс противника зараз перебуває в Україні і це робить можливе розширення конфлікту малоймовірним.

"Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, таких можливостей (відкриття другого фронту — ред.) у Росії немає. Вони не мають стратегічних резервів. Дивіться, ту ж саму протиповітряну оборону, підрозділи вони передислокували з Далекого Сходу, з півночі, з північних регіонів, для того, щоби посилитися і в Криму, і посилитися вздовж кордону з нашою державою. Це перше", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник ГУР МО зазначив, що Росія вже атакувала Фінляндію в 1939 році, але тепер Гельсінкі більш потужний гравець і до того ж повноправний член НАТО.

Відповідно, українська розвідка робить прогноз, що у Російської Федерації на сьогодні немає можливості провести стратегічну сухопутну наступальну операцію проти однієї з держав.

"Весь ресурс сухопутного компонента зараз націлений і знаходиться на нашій території. Щодо можливості нанесення якихось окремих ударів, дальньої авіації, стратегічної авіації, це вже інше питання. Є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає. Там немає вже ким воювати, просто-напросто", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що Росія може далі атакувати Молдову, якщо Україна програє у війні, про що заявив екс-глава ЦРУ Девід Петреус. За його словами, лінія оборони НАТО проходить між Україною і Росією, тому потрібно зробити все для того, щоб Кремль програв.