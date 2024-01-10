Есть вызов, но прямой угрозы нет: Россия не сможет открыть второй фронт в Европе, — ГУР

По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, противник сосредоточил все свои сухопутные войска в Украине, а стратегические резервы отсутствуют.

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Россия не сможет атаковать еще одну страну в Европе, пока ее войска находятся на территории Украины. У нее нет такой возможности. Такое мнение озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в подкасте для "Украинской правды".

По его словам, если речь идет о стратегических наступательных операциях на суше против Финляндии, Балтии, Польши или других государств, то опасаться не стоит. Весь сухопутный ресурс противника сейчас находится в Украине и это делает возможное расширение конфликта маловероятным.

"Пока мы сдерживаем агрессию Российской Федерации, таких возможностей (открытие второго фронта — ред.) у России нет. Они не имеют стратегических резервов. Смотрите, ту же самую противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР МО отметил, что Россия уже атаковала Финляндию в 1939 году, но теперь Хельсинки более мощный игрок и к тому же полноправный член НАТО.

Соответственно, украинская разведка делает прогноз, что у Российской Федерации на сегодняшний день нет возможности провести стратегическую сухопутную наступательную операцию против одного из государств.

"Весь ресурс сухопутного компонента сейчас нацелен и находится на нашей территории. Относительно возможности нанесения каких-то отдельных ударов, дальней авиации, стратегической авиации, это уже другой вопрос. Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии нет. Там нет уже кем воевать, просто-напросто", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 7 января сообщалось, что Россия может дальше атаковать Молдову, если Украина проиграет в войне, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, линия обороны НАТО проходит между Украиной и Россией, поэтому нужно сделать все для того, чтобы Кремль проиграл.