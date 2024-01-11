Забрали з лікарні: Reuters підтвердив викрадення української дівчинки депутатом РФ Мироновим

Журналісти зазначають, що російський політик досі не визнає викрадення і заявляє, що українська розвідка намагається дискредитувати його.

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Лідер партії "Справедлива Росія" і депутат Держдуми РФ Сергій Миронов і його дружина Інна Варламова удочерили українську дівчинку Маргариту Прокопенко, яку в листопаді минулого року вивезли з окупованого на той момент Херсона. Про це свідчать документи про усиновлення, що опинилися в розпорядженні журналістів агентства Reuters.

Як пише видання, Інна Варламова вивезла дівчинку з Херсона до Москви в супроводі заступника Миронова в Держдумі Яни Лантратової. Дівчинка в той момент лікувалася від бронхіту в Херсонській обласній дитячій лікарні.

За даними журналістів, рідна мати відмовилася від дівчинки, при цьому місцеперебування батька дитини встановити не вдалося.

Прессекретар Миронова у відповідь на прохання про коментар відіслала журналістів Reuters до листопадового повідомлення Миронова в Telegram. У ньому публікацію "Бі-бі-сі" і "Важных историй" називали частиною кампанії української розвідки з дискредитації патріотично налаштованих росіян.

Прессекретарка Миронова у відповідь на прохання про коментар відіслала журналістів Reuters до листопадового повідомлення Миронова в Telegram. У ньому публікацію BBC і російського медіа "Важливі історії" називали частиною кампанії української розвідки з дискредитації патріотично налаштованих росіян.

Як Варламова викрала українських дітей

У листопаді 2023 року російське медіа "Важные истории" повідомляло, що в серпні 2022 року лідер партії "Справедливая Россия" і російський депутат Сергій Миронов ухвалив рішення удочерити 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко з Херсонської області.

Дружина Сергія Миронова Інна Варламова здійснила поїздку в Херсонську область у супроводі першого заступника Миронова в Державній думі Яни Лантратової.

Інна Варламова та Сергій Миронов

Місцева окупаційна влада надала жінці повноваження на вивезення двох дітей: 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка. До початку повномасштабного вторгнення ці малюки перебували під опікою в Херсонському будинку дитини.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що росіяни продовжують вивозити українських дітей із ТОТ і використовують для цього Білорусь, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, він жодного разу не отримав інформації від росіян про депортованих неповнолітніх українців.