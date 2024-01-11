Забрали из больницы: Reuters подтвердил похищение украинской девочки депутатом РФ Мироновым

Журналисты отмечают, что российский политик до сих пор не признает похищения и заявляет, что украинская разведка пытается дискредитировать его.

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Лидер партии "Справедливая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Миронов и его жена Инна Варламова удочерили украинскую девочку Маргариту Прокопенко, которую в ноябре прошлого года вывезли из оккупированного на тот момент Херсона. Об этом свидетельствуют документы об усыновлении, оказавшиеся в распоряжении журналистов агентства Reuters.

Как пишет издание, Инна Варламова вывезла девочку из Херсона в Москву в сопровождении заместителя Миронова в Госдуме Яны Лантратовой. Девочка в тот момент лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице.

По данным журналистов, родная мать отказалась от девочки, при этом местонахождение отца ребенка установить не удалось.

Пресс-секретарь Миронова в ответ на просьбу о комментарии отослала журналистов Reuters к ноябрьскому сообщению Миронова в Telegram. В нем публикация "Би-би-си" и "Важных историй" называлась частью кампании украинской разведки по дискредитации патриотически настроенных россиян.

Пресс-секретарь Миронова в ответ на просьбу о комментарии отослала журналистов Reuters к ноябрьскому сообщению Миронова в Telegram. В нем публикация BBC и российского медиа "Важные истории" называлась частью кампании украинской разведки по дискредитации патриотически настроенных россиян.

Как Варламова похитила украинских детей

В ноябре 2023 года российское медиа "Важные истории" сообщало, что в августе 2022 года лидер партии "Справедливая Россия" и российский депутат Сергей Миронов принял решение удочерить 10-месячную девочку Маргариту Прокопенко из Херсонской области.

Жена Сергея Миронова Инна Варламова совершила поездку в Херсонскую область в сопровождении первого заместителя Миронова в Государственной думе Яны Лантратовой.

Инна Варламова и Сергей Миронов

Местные оккупационные власти предоставили женщине полномочия на вывоз двух детей: 10-месячной Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко. До начала полномасштабного вторжения эти малыши находились под опекой в Херсонском доме ребенка.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что россияне продолжают вывозить украинских детей из ВОТ и используют для этого Беларусь, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, он ни разу не получил информации от россиян о депортированных несовершеннолетних украинцах.