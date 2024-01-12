"Халатне відношення": у ЗСУ проблеми з фортифікаційними спорудами, — DeepState

За словами аналітиків, ситуація з обороною залишає бажати кращого навіть на найскладніших ділянках. Також у DeepState розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту.

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У Сил оборони України спостерігаються проблеми з інженерно-фортифікаційними спорудами (ІФС). Про це повідомили аналітики групи DeepState.

У звіті від 12 січня йдеться, що ситуація залишає бажати кращого навіть на найскладніших ділянках фронту.

"Продовжується халатне відношення до ІФС. Навіть на найзагрозливіших ділянках, де у ворога є шанси вийти на оперативний простір, система оборони залишає бажати кращого", — ідеться у звіті.

Аналітики заявили, що від ІФС безпосередньо залежать життя бійців.

Крім того, у звіті також ідеться про ситуацію на різних ділянках фронту.

Авдіївський напрямок

У DeepState повідомили, що поновилися спроби ворога наступати в Степовому. Росіяни втратили 2 танки та 90% штурмовиків. Також ЗС РФ сконцентрувалися на тиску південніше насосної станції. Крім того, останніми днями окупанти демонструють активність у Первомайському, атакують околиці Георгіївки. Сили оборони відбивають усі атаки.

Сватівський напрямок

За словами аналітиків, зафіксовано чергові спроби ворога покращити тактичне становище біля Синьківки та Тернів, але ситуація не змінилася. Відновилися активні наступальні дії росіян із застосуванням бронетехніки в Серебрянському лісництві.

Бахмутський напрямок

Експерти заявили, що ворог відновив штурмові дії біля Богданівки і намагається відбити втрачені восени позиції біля Кліщіївки та Андріївки.

Таврійський напрямок

У DeepState повідомили, що окупанти продовжують за допомогою техніки наступати на Кринки на лівому березі Херсонської області, проте атаки успішно відбиваються.

"Ворог влаштовує полювання на що завгодно, що здатне плавати. Відповідно, паралельно зі спробами витіснити Сили Оборони з плацдарму тривають удари по нашій логістиці", — написали аналітики.

На інших напрямках, як зазначили експерти, ситуація не змінилася.

Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. За допомогою китайського дрона окупаційні війська наводили удари артилерії по позиціях Сил оборони України.