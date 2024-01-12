Отримує дані з відкритих реєстрів: РФ почала вибивати українську "оборонку", — Defense Express

Росія перемкнулася з ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на об’єкти військово-промислового комплексу. Це свідчить про своєрідну зміну стратегію ворога, що вимагає з боку України зміну стратегії контрзаходів, вважають експерти.

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Росія змінила стратегію ударів по Україні та почала прицільно вибивати українську оборонну промисловість, у яку зараз вкладаються великі ресурси. Для цих ударів окупанти використовують увесь масив розвідінформації, зокрема, й дані з відкритих джерел. Про це пишуть аналітики Defense Express.

Зазначається, що державні реєстри, які містять величезний масив інформації щодо оборонно-промислового комплексу України, і досі доступні, й ними користується ворог.

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Як пише Defense Express, цю проблему вже підіймали в середині грудня 2023 року, оскільки Росія полює на виробництво озброєння в Україні саме завдяки відкритим державним реєстрам. Як приклад наводиться те, що у 2023 році ЗС РФ в один день атакували в різних регіонах України виробничі потужності одного з учасників ракетної програми. 29 грудня та 2 січня окупанти били саме по оборонних підприємствах.

"Я не хочу розганяти зраду стосовного того, що відбулося 29 грудня та 2 січня, але хтось має констатувати факт, що агресор перемкнувся з ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на об’єкти військово-промислового комплексу. І це свідчить про своєрідну зміну стратегію ворога, що вимагає з нашого боку зміну стратегії контрзаходів. І ми маємо мінімізувати інформацію про виробників, їхнє місцерозташування, обсяги закупівель, що саме закуповується. Це має бути інформація з обмеженим доступом", — розповів очільник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Як працюють відкриті джерела

У Defense Express пояснюють принцип роботи відкритих джерел. Наприклад, у Prozorro просто за запитом "військова частина" можна знайти оголошення тендеру військової частини з номером на закупівлю "частини військових суден". Місцезнаходження військової частини не вказане, але її номер через реєстр юридичних осіб видає її місце реєстрації.

У самому тендері зазначена потреба в конкретних виробах на кшталт водометних рушіїв, приводу до дизель-генератора, а в тендерній документації — місце їх постачання з точністю до населенного пункту. Через те, що це тендер, то в ньому є перелік компаній, які взяли участь у цих торгах. А вони також є в реєстрі підприємців із місцезнаходженням.

Згодом можна відстежити й оцінити результати російських ударів.

Справа №405/5592/23:

"За повідомленням командира В/Ч № НОМЕР_1 від 03.10.2023 за вих. № 2513, вночі 28.09.2023 територія (склади) військової частини були атаковані БПЛА типу Shahed-131/136 (Герань-2). У результаті цього, за попередніми даними військової частини, було знищено частину належного товариству майна: РСИ-12К (4АН2) у кількості 164,30 тонни (нетто) та РСИ-12К (Ш-961У) у загальній кількості 662,22 тонни (нетто)", — йдеться в рестрі судових рішень.

У Defense Express говорять, що це лише поверхневі приклади, а на дані щодо тендеру накладається аналіз судових справ, на місцезнаходження підприємства — виписка з реєстру речових прав на нерухоме майно, на них — супутниковий знімок.

"Питання, чи знає про існування таких державних реєстрів ворог і який об'єм інформації вони містять, можливо взагалі не підіймати. Тому відкрито публікувати значний масив інформації для спрощення виявлення об'єктів — це точно не те, що потрібно робити в умовах війни", — повідомляють аналітики.

Нагадаємо, що за словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, винищувачі F-16, які незабаром має отримати Україна, не зможуть дістати МіГ-31К над Тульською областю й Ту-95МС над Каспійським морем.

Раніше в Defense Express повідомлялося, що під час першого масованого обстрілу України у 2024 році ЗС РФ запустили ракети Х-101. Принаймні одна з них була виготовлена в 4 кварталі 2023 року.