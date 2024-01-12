Через рік після полону: захисник Маріуполя "Смурф" розповів, як отримав статус УБД (фото)

За словами захисника, йому довго відмовляли видати посвідчення УБД, посилаючись на те, що довідка про перебування в полоні та документи про поранення не є доказом участі в бойових діях.

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Прикордонник ДПСУ Ілля з позивним "Смурф", який захищав Маріуполь і "Азовсталь", отримав посвідчення учасника бойових дій (УБС) через майже рік після звільнення з полону. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram 12 січня.

Український захисник опублікував фото посвідчення, а також висловив подяку своєму керівництву за допомогу у вирішенні цього питання і тим, хто надав розголосу його ситуації.

Ілля "Смурф" отримав статус УБД Фото: Скриншот

"Від себе скажу одне: я дуже сподіваюся, що військові не матимуть проблеми з документами, нагородами і не стоятимуть у чергах ті, хто має поранення, щоб довести, що влада допомагатиме, піклуватиметься про військових і гідно заохочуватиме їх, бо вони віддають найцінніше — своє життя..." — написав військовий.

У коментарі проєкту VATRA Ілля зазначав, що провів у російському полоні майже 10 місяців. Обміняли захисника 16 лютого 2023 року. Так, посвідчення УБД він отримав через майже рік після звільнення з полону.

Проблеми з отриманням статусу УБД: що відомо про ситуацію "Смурфа"

Захисник із позивним "Смурф" 5 січня повідомив на своїй сторінці в Instagram, що не може отримати посвідчення УБД через бюрократичні процедури.

Ілля підкреслив, що з першого дня брав участь в обороні Маріуполя, після чого вийшов у полон за наказом головнокомандувача, де провів майже 10 місяців. Однак під час спроби отримати статус УБД він зіткнувся зі складнощами.

Захисник розповів про складнощі з отриманням статусу УБД Фото: Скриншот

За словами захисника, для отримання посвідчення необхідно пред'явити довідку про участь у бойових діях, яку неможливо отримати, оскільки його командир, який заповнював бойовий журнал у Маріуполі, перебуває в полоні.

"Довідка про перебування в полоні не вважається документом, що підтверджує участь у бойових діях. Провели службове розслідування щодо моїх поранень (де, коли, за яких обставин отримав), отримав акти поранень — і мені кажуть, що ці документи теж не вважаються підтвердженням участі в бойових діях. Виникає одне запитання. Виходить, що не заслужив?" — поділився він.

Нагадаємо, стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що учасникам бойових дій надають низку соціальних пільг, зокрема й медичних.