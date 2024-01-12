Через рік після полону: захисник Маріуполя "Смурф" розповів, як отримав статус УБД (фото)
За словами захисника, йому довго відмовляли видати посвідчення УБД, посилаючись на те, що довідка про перебування в полоні та документи про поранення не є доказом участі в бойових діях.
Прикордонник ДПСУ Ілля з позивним "Смурф", який захищав Маріуполь і "Азовсталь", отримав посвідчення учасника бойових дій (УБС) через майже рік після звільнення з полону. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram 12 січня.
Український захисник опублікував фото посвідчення, а також висловив подяку своєму керівництву за допомогу у вирішенні цього питання і тим, хто надав розголосу його ситуації.
"Від себе скажу одне: я дуже сподіваюся, що військові не матимуть проблеми з документами, нагородами і не стоятимуть у чергах ті, хто має поранення, щоб довести, що влада допомагатиме, піклуватиметься про військових і гідно заохочуватиме їх, бо вони віддають найцінніше — своє життя..." — написав військовий.
У коментарі проєкту VATRA Ілля зазначав, що провів у російському полоні майже 10 місяців. Обміняли захисника 16 лютого 2023 року. Так, посвідчення УБД він отримав через майже рік після звільнення з полону.
Проблеми з отриманням статусу УБД: що відомо про ситуацію "Смурфа"
Захисник із позивним "Смурф" 5 січня повідомив на своїй сторінці в Instagram, що не може отримати посвідчення УБД через бюрократичні процедури.
Ілля підкреслив, що з першого дня брав участь в обороні Маріуполя, після чого вийшов у полон за наказом головнокомандувача, де провів майже 10 місяців. Однак під час спроби отримати статус УБД він зіткнувся зі складнощами.
За словами захисника, для отримання посвідчення необхідно пред'явити довідку про участь у бойових діях, яку неможливо отримати, оскільки його командир, який заповнював бойовий журнал у Маріуполі, перебуває в полоні.
"Довідка про перебування в полоні не вважається документом, що підтверджує участь у бойових діях. Провели службове розслідування щодо моїх поранень (де, коли, за яких обставин отримав), отримав акти поранень — і мені кажуть, що ці документи теж не вважаються підтвердженням участі в бойових діях. Виникає одне запитання. Виходить, що не заслужив?" — поділився він.
Нагадаємо, стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що учасникам бойових дій надають низку соціальних пільг, зокрема й медичних.