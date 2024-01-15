"Вже відправили на війну": у РФ вперше показали серійну версію САУ "Коалиция-СВ" (відео)

За твердженням російських ЗМІ, артустановка має дальність ураження до 70 км. Виробництвом машин займається "Уралтрансмаш".

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Російське підприємство "Уралтрансмаш" показало серійні зразки самохідної артустановки 2С35 "Коалиция-СВ". Про це повідомляє телеканал "ОТР".

В сюжеті державного видання міністру промислової торгівлі Денису Мантурову показали САУ "Коалиция-СВ" під час перевірки виконання держзамовлення на "Уралтрансмаше". Про серійне виробництво нової артустановки у РФ заявили наприкінці грудня 2023 року. Тоді ж заявлялось, що "Коалицию-СВ" вже нібито використали в боях проти України.

САУ "Коалиция-СВ" Фото: скриншот

Танковий історик Андрій Тарасенко зауважує, що потужностей на "Уралтрасмаше" не вистачить для організації серійного виробництва. Скоріш за все, мова йде про доопрацювання дослідної партії "Коалиций-СВ" та ремонт з модернізацією САУ "Мста-С". Реальних потужностей, за даними фахівця, у РФ немає. Завод, де мали виробляти нові САУ, фізично не існує.

Окрім цього заявлено, що 5 САУ "Коалиция-СВ" завантажили на платформу для відправки на війну проти України.

САУ "Коалиция-СВ"

Над новою 152-мм САУ "Коалиция-СВ" почалися ще у 2002 році силами "Центрального науково-дослідного інституту "Буревісник". Дебютувала артустановка у 2015 році на параді. Перша дослідна партія САУ була відправлена у російську армію у 2019 році. Заявляється, що скорострільність складає 12-16 пострілів на хвилину, а дальність пострілу до 70 км. Наведення та обслуговування "Коалиции-СВ" повністю автоматизовано, а екіпаж складається з трьох осіб.

Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ писали, чим унікальні САУ "Коалиция-СВ", які РФ збирається перекидати до Фінляндії.

21 грудня в ISW повідомили нові деталі про застосування САУ "Коалиция-СВ" на війні проти України.