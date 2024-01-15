Угода на $5,5 млрд: Франція купує 42 винищувачі Rafale

Французький Сенат занепокоєний перспективами проєкту авіаційної системи майбутнього — FCAS, яка має прийти на зміну літакам Rafale. Літаки нового покоління якщо і надійдуть на озброєння, то не раніше 2045 року.

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Компанія Dassault Aviation уклала контракт із французьким агентством оборонних закупівель на суму 5,5 млрд доларів, у межах якого ВПС Франції отримають 24 винищувачі Rafale. Про це повідомили оглядачі Defence News.

Купівля була здійснена в той момент, коли французькі законодавці висловлюють занепокоєння з приводу франко-німецького проєкту з розроблення авіаційної системи майбутнього FCAS. Повідомляється, що наступник Rafale надійде на озброєння не раніше 2045 або навіть 2050 року.

"Це чудова новина для нашого суверенітету і безпеки, а також для наших збройних сил, які отримають додаткові Rafale з модернізованими оперативними можливостями", — йдеться в заяві міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Нові літаки відповідатимуть виробничому стандарту F4, — машини будуть оснащені ракетою середньої дальності класу "повітря-повітря" Mica виробництва MBDA, системами самооборони Spectra, а також двигунами M88 з можливостями форсажу.

За даними міністерства, винищувачі мають отримати модернізацію до стандарту F5 у 2030-х роках. Водночас Сенат закликав Dassault Aviation почати роботу над модернізацією, яка може мати в собі безпілотний літальний апарат, заснований на європейській програмі бойових безпілотників nEUROn, уже 2024 року.

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Оглядачі пишуть, що поки FCAS не стане до ладу, Франції потрібен першокласний винищувач для забезпечення повітряного компонента її ядерного стримування, заявив комітет з оборони. Однак на думку експертів Defence Express, дуже схоже на те, що франко-німецький проєкт зі створення літака нового покоління скоро просто розвалиться.

Нагадаємо, французька компанія Dassault має намір продавати свої винищувачі Rafale у країни Близького Сходу. Як стало відомо наприкінці жовтня минулого року, на французькі машини "поклала око" Саудівська Аравія на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту.