ЗС РФ запустили по Україні 20 "шахедів": у ЗСУ озвучили деталі нічного обстрілу

За даними командування, ударні дрони противник запускав з російської території і практично всі з них вдалося знищити. Також ЗС РФ атакували Харків за допомогою ракет.

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Російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 17 січня, внаслідок чого силам ППО вдалося знищити практично всі дрони-камікадзе Shahed. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ЗС РФ запустили по мирних містах України 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська на території Росії. Також противник атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300, які запускалися з Бєлгородської області.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться в повідомленні.

ЗС РФ атакували Україну дронами і ракетами в ніч на 17 січня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом ППО працювала в межах 5 українських регіонів: у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У деяких із них було зафіксовано руйнування, про які додатково повідомила місцева влада.

Атака по Україні 17 січня: деталі

Харківська область. Після запуску двох ракет у місті зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Медики оперативно прибули на місце, щоб надати допомогу постраждалим.

"Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджено багатоповерхові будинки. 43-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Ще десять осіб — у легкому та середньому станах", — ідеться в повідомленні.

Ближче до опівночі, як написав Олег Синєгубов, кількість постраждалих зросла до 17 осіб. У важкому стані дві жінки, а ще 12 осіб були в середньому та легкому станах. Троє з них відмовилися від госпіталізації і їм надали медичну допомогу на місці.

Уже вранці 17 січня мер Ігор Терехов додав, що постраждалих від ворожого обстрілу 19 і на місці продовжують працювати всі відповідні служби. 14 автомобілів повністю знищено.

Миколаївська область. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім написав, що силами ППО в межах регіону вдалося знищити 1 БПЛА. Влада Запорізької та Дніпропетровської областей ніяк не коментувала атаку на момент публікації матеріалу.

В Одеській області, як написав голова ОВА Олег Кіпер, унаслідок обстрілу є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Є постраждалі серед мирних жителів.

62-річний чоловік отримав осколкове поранення і медики почали надавати йому всю необхідну медичну допомогу.

"Кількість поранених унаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", — продовжив Олег Кіпер.

Влада Кіровоградської області також не коментувала ворожу нічну атаку на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що в ГУР назвали пріоритетні цілі ЗС РФ під час обстрілів України і це не енергооб'єкти. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, противник змінив тактику і почав атакувати українські об'єкти оборонно-промислового комплексу. При цьому загроза для критичної інфраструктури залишається.

16 січня повідомлялося, що охоронець дитячого садка в Запорізькій області наводив ракети РФ на будинки українців, про що розповіли в СБУ. У поле зору окупантів чоловік опинився через свою знайому — хористку місцевої церкви УПЦ, яка втекла на тимчасово окуповану територію і тепер працює на російську спецслужбу.