"Кадирівці" побили російського ультрас у Маріуполі: чоловік загадково помер у Москві

Андрій Малосолов мав конфлікт з окупантами через гуманітарку, яку останні хотіли привласнити. Конфлікт закінчився бійкою та загадковою смертю представника ультрас.

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В окупованому Маріуполі стався конфлікт між "кадирівцями" та одним з лідерів фанатів московоського ЦСК Андрія Малосолова. Після цього фанат помер у Москві. Про цю історію, яка сталася ще минулого року, розповів ультрас ФК "Шахтар" Віталій Овчаренко.

"Знаєте як "помер" один із лідерів російського футбольного фанатизму та один із лідерів фанатів московського ЦСКА Андрій Малосолов? У Маріуполі під час роздавання гуманітарки у нього виник конфлікт із "кадирівцями", ті хотіли якусь частину кудись взяти. Один із кадировців ударив Малосолова і той упав і вдарився головою", — йдеться в повідомленні.

Овчаренко говорить, що після цього Малосолов повернувся до Москви, а за кілька днів раптово помер. Це сталося 2 травня 2023 року.

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"Якийсь дивний збіг. Ну що, чекаю тепер, коли фанатський батальйон російських фанатів, що воюють проти українців — "Еспаньола", з трибунами ЦСКА і "Спартак", будуть зараджати "ахмат — сила", — пише Овчаренко.

Російські ЗМІ тим часом повідомили, що новина про смерть Андрія Малосолова шокувала шанувальників російського футболу, оскільки про проблеми зі здоров'ям журналіста і вболівальника інформація у публічному полі не з'являлася.

Повідомляється, що Малосолов несподівано знепритомнів, а очевидці оперативно викликали швидку допомогу. Проте лікарі лише констатували його смерть. За словами журналіста Василя Конова, причиною того, що сталося, став тромб, що відірвався. Малосолову було50 років, у нього залишилися дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що 7 грудня 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров похизувався тим, що його вояки виявили українську ДРГ й успішно позбавили її мобільного зв'язку. "Кадирівці" навмисне влучили у телефонну вишку й не дали ворогу можливості викликати підкріплення.

Раніше повідомлялося, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями під Мелітополем і підірвали їхній автомобіль.