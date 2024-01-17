Рідкісний звір: російська система ТОС-2 "Тосочка" вперше з'явилася на фронті (фото)

Експерти зазначають, що система "Тосочка" належить до новітніх зразків російського озброєння. Її дальність стрільби досягає 24 км, що на 6 км більше, ніж у більш ранньої версії ТОС-1.

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Українські військові вперше виявили російську термобаричну ракетну установку ТОС-2 "Тосочка", розгорнуту на східному фронті. Також було підтверджено дальність стрільби системи, яка становить 24 км, що на 6 більше, ніж у її попередниці ТОС-1 "Солнцепек". Фото установки було опубліковано 16 січня у Twitter.

Автори поста уточнили, що важка вогнеметна система була помічена на окупованій території Луганської області. Як зазначають експерти Defence Express, раніше російські пропагандисти стверджували, що ТОС-2 вже беруть участь у бойових діях в Україні, проте до цього моменту підтверджень цьому не було.

Також експерти зазначають, що "Тосочка" належить до новітніх зразків російського озброєння, а її можливості становлять велику небезпеку. При цьому з огляду на підвищену дальність ураження порівняно з ТОС-1, нові системи можуть вести вогонь, не підходячи близько до лінії бойового зіткнення, що підвищує виживаність.

ТОС-2 "Тосочка" була помічена українським БПЛА в Луганській області

"У даному випадку йдеться про дуже небезпечну систему, тому можливо, що далі за "Тосочкою" почнеться справжнє полювання", — пишуть оглядачі.

Нова версія, змонтована на колісному шасі "Урал" з броньованою кабіною, являє собою модифікацію ТОС-1, спочатку спроєктованого на танковому шасі. Примітно, що ТОС-2 має спрощену конструкцію зі зменшеною кількістю пускових труб (тепер їх 18), зберігаючи при цьому свою вогневу міць.

Крім того, "Тосочка" має свій кран для перезаряджання ракет і модернізовану систему управління вогнем, тому система не потребує окремої підзарядної машини, що підвищує її мобільність на полі бою.

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