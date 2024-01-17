Британські Eurofighter отримають новітній радар ECRS Marck 2: що він надасть

Завдяки модернізації літак Eurofighter Typhoon має отримати передові можливості для виявлення цілей як на землі, так і повітрі.

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Європейський винищувач Eurofighter Typhoon отримав новий радар ECRS Mark 2, який є одним з найпередовіших у своєму класі. Про це повідомляє Defence Blog.

Британська філія компанії Leonardo розробила радар ECRS Mark 2 в межах програми модернізації винищувача Eurofighter. Загалом вартість програми складає 2,9 млрд доларів. Роботи проводяться для британських винищувачів. Наземні випробування вже пройдені, вони відбувались на майданчику BAE Systems.

Новий радар поставили у випробувальний борт BS116 й наразі створюється основа для перших льотних випробувань. ECRS Mark 2 складається з багатофункціональної матриці (MFA). Вона дозволяє одночасно виявляти, ідентифікувати та відстежувати кілька цілей у повітрі та на землі. На додачу до цього, літак може паралельно виконувати завдання з радіоелектронної боротьби.

Наразі прототип радара буде проходити подальші наземні випробування та пізніше цього року почнуться льотні випробування. Директор з постачання радарів у повітряному секторі РЕБ BAE Systems Енді Холден заявив, що новий радар надасть нові можливості, які забезпечать роль Typhoon як основи ППО на десятиліття вперед.

Окрім цього проєкт модернізації Eurofighter забезпечить близько 1300 робочих місць для висококваліфікованих інженерів по Великій Британії. Літаки зможуть зберегти технологічну перевагу та свободу дій для країн-операторів.

Нагадаємо, 22 грудня ЗМІ писали, що Велика Британія спише винищувачі Typhoon найпершої модифікації.

30 листопада в Німеччини оголосили про розробку РЕБ-літака на базі Typhoon.