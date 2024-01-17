Югославську "зенітку" Zastava M75/55 помітили на озброєнні київської бригади ТрО (фото)

За інформацією аналітиків Defense Express, таку установки називають "шахідобойкою", бо саме вона ефективна проти дронів-камікадзе іранського виробництва.

Related video

Українські військові 243-го окремого батальйону 241-ї київської бригади ТрО продемонстрували у мережі роботу зенітної гармати Zastava M75/55 югославського виробництва. Про це написали в українському мілітарному телеграм-каналі In Factum.

Фото: Telegram

Автори Oryx — сайту OSINT-аналітиків — вважають, що постачальником цих зенітних установок восени 2022 року була Словенія. Проте достеменно невідомо, чи вони були подаровані колишньою югославською країною, чи придбані за контрактом.

Zastava M75/55 — що відомо про зенітну установку

Аналітики сайту Defense Express пишуть, що такі установки називають "шахідобойкою", бо саме вони ефективні проти дронів-камікадзе Shahed-136/131. Були передані ЗСУ у двох варіаціях.

Зенітна установка Yugo Zastava M75 калібру 20×110 мм — це одноствольна 20-мм зенітна установка M75 призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані до 1500 метрів. Вона також ефективно проти наземних неброньованих або легкоброньованих цілей, а також проти живої сили.

Зенітка достатньо мобільна — її можна розміщувати на корпусі бронетранспортера. У похідному положенні перевозиться на двовісному шасі за вантажівкою, у бойовому положенні встановлюється на лафет.

M75 була успішною зброєю під час громадянської війни у ​​колишній Югославії і тепер перебуває на озброєнні у держав-правонаступниць.

Зенітна установка Zastava M55 калібру 20×110 мм відносно легка та проста у налаштуванні, що робить її ідеальною для швидкого розгортання. У конструкції, заснованій на Oerlikon, використовується барабанний магазин на 60 набоїв з верхньою подачею. У відкритому доступі є такі дані про ТТХ зенітних гармат M55: фактичний темп стрільби – до 700 пострілів на хвилину, ефективна дальність стрільби – до 5,5 км, ефективна висота ураження цілей – до 4 км, ємність магазину – 60 пострілів калібру 20 мм.

Основне завдання цієї гармати — протиповітряна оборона, однак установка була виготовлена ​​з урахуванням усіх ступенів вогню, у тому числі горизонтального для використання проти транспортних засобів. Тож вона цілком може служити і для роботи по наземних цілях російських окупантів, і для стрільби по повітряних цілях, як наприклад дрони-камікадзе іранського виробництва чи російські крилаті ракети.

Найпоширенішою варіацією установки є версія M55A2, яка має три 20 мм гармати. Всупереч своєму поважному віку, зенітна гармата М55 досі використовується під час воєн. Востаннє це було у Карабасі в 2020 році.

Важливо

Чеські наземні дрони Trail-Blazer: експерти заявили, що ЗСУ першими поєднають танки та роботів

26 листопада в Міноборони показали український бікаліберний міномет, який здатний стріляти 30-мм і 40-мм гранатами.

Фокус писав про турецькі гранатомети RDS40-MGL, які були поставлені на озброєння ЗСУ. Ця зброя має дальність стрільби до 800 метрів калібром 40х53 мм і до 400 метрів калібром 40х46 мм, водночас її вага менша за аналогічні гранатомети та становить лише 5,4 кілограма.