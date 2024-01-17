Югославскую "зенитку" Zastava M75/55 заметили на вооружении киевской бригады ТрО (фото)

По информации аналитиков Defense Express, такую установку называют "шахедобойкой", потому что именно она эффективна против дронов-камикадзе иранского производства.

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Украинские военные 243-го отдельного батальона 241-й киевской бригады ТрО продемонстрировали в сети работу зенитной пушки Zastava M75/55 югославского производства. Об этом написали в украинском милитаристском телеграм-канале In Factum.

Фото: Telegram

Авторы Oryx — сайта OSINT-аналитиков — считают, что поставщиком этих зенитных установок осенью 2022 года была Словения. Однако доподлинно неизвестно, были ли они подарены бывшей югославской страной или приобретены по контракту.

Zastava M75/55 — что известно о зенитной установке

Аналитики сайта Defense Express пишут, что такие установки называют "шахедобойкой", потому что именно они эффективны против дронов-камикадзе Shahed-136/131. Были переданы ВСУ в двух вариациях.

Зенитная установка Yugo Zastava M75 калибра 20×110 мм — это одноствольная 20-мм зенитная установка M75 предназначена для борьбы с воздушными целями на расстоянии до 1500 метров. Она также эффективна против наземных небронированных или легкобронированных целей, а также против живой силы.

Зенитка достаточно мобильна — ее можно размещать на корпусе бронетранспортера. В походном положении перевозится на двухосном шасси за грузовиком, в боевом положении устанавливается на лафет.

M75 была успешным оружием во время гражданской войны в бывшей Югославии и теперь находится на вооружении у государств-правопреемников.

Зенитная установка Zastava M55 калибра 20×110 мм относительно легкая и простая в настройке, что делает ее идеальной для быстрого развертывания. В конструкции, основанной на Oerlikon, используется барабанный магазин на 60 патронов с верхней подачей. В открытом доступе есть такие данные о ТТХ зенитных пушек M55: фактический темп стрельбы — до 700 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы — до 5,5 км, эффективная высота поражения целей — до 4 км, емкость магазина — 60 выстрелов калибра 20 мм.

Основная задача этой пушки — противовоздушная оборона, однако установка была изготовлена с учетом всех степеней огня, в том числе горизонтального для использования против транспортных средств. Поэтому она вполне может служить и для работы по наземным целям российских оккупантов, и для стрельбы по воздушным целям, например дроны-камикадзе иранского производства или российские крылатые ракеты.

Самой распространенной вариацией установки является версия M55A2, которая имеет три 20 мм пушки. Несмотря на свой почтенный возраст, зенитная пушка М55 до сих пор используется во время войн. Последний раз это было в Карабахе в 2020 году.

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26 ноября в Минобороны показали украинский бикалиберный миномет, который способен стрелять 30-мм и 40-мм гранатами.

Фокус писал о турецких гранатометах RDS40-MGL, которые были поставлены на вооружение ВСУ. Это оружие имеет дальность стрельбы до 800 метров калибром 40х53 мм и до 400 метров калибром 40х46 мм, при этом его вес меньше аналогичных гранатометов и составляет всего 5,4 килограмма.