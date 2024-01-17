Новий наступ і другий фронт: в Давосі оцінили резерви ЗС РФ для посилення війни, — ГУР (відео)

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький на форумі у Давосі попередив, що Росія використає призупинення війни, щоб відновити сили. Після цього вона зможе відкрити нові фронти.

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Російська армія на сьогодні не має резервів, щоб наступати на лінії фронту в Україні у двох-трьох напрямках. Кремль втратив потенціал у сухопутних та повітряно-десантних військах, але поки що здатен проводити короткочасні штурмові дії. Про військовий потенціал ЗС РФ 17 січня розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії у рамках проєкту Deciding your tomorrow на Міжнародному економічному форумі у Давосі-2024 (World Economic Forum 2024).

Скібіцький оприлюднив інформацію від української розвідки під час пресконференції, яка відбулась на другий день роботи проєкту Deciding your tomorrow. З його слів, у РФ немає стільки резервів, щоб здійснювати великі стратегічні наступальні дії на території України. Подібними активностями західний світ почав знов лякати президент Росії Володимир Путін, зауважив спікер. Однак, на його думку, другого фронту і наступу, про який говорив очільник Кремля, не буде.

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"На сьогодні сухопутний компонент, повітрянодесантний компонент збройних сил РФ не здатний проводити стратегічні наступальні операції. Штурмові тактичні дії – так, і це ми бачимо, це вони продовжать, але стратегічні наступальні операції без потужних стратегічних резервів – таке зробити неможливо", — сказав він.

З іншого боку, зауважив Скібіцький, не варто очікувати припинення вогню в Україні. Навіть якщо така ситуація станеться, то Кремль використає таку можливість для відновлення сил і подальшого продовження війни.

"Ніхто зараз не говорить про глуху оборону і, тим паче, про припинення вогню. Тому що будь-яке припинення вогню РФ використає для поліпшення тактичного положення та отримання спроможності для відкриття нових напрямків для бойових дій".

Форум у Давосі — деталі заходів 2024 року

Зазначимо, Міжнародний економічний форум у Давосі-2024 почався 15 січня і триватиме до 19 січня. На форум прибули представники більш як сотні країн світу: обговорюватимуть питання безпеки, робочих місць, штучного інтелекту і клімату — вказано на порталі World Economic Forum (WEF). Форум заснували у 1971 році. До участі щороку запрошують представників урядів, міжнародних організацій, економістів, підприємців, журналістів, науковців, благодійників, які спілкуються щодо можливого розв'язання світових проблем.

Нагадуємо, 16 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на форумі в Давосі висловилась щодо війни в Україні. Зокрема, представниця ЄС запевнила, що Росія має програти і опиниться під повним контролем Китаю. Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед світовими лідерами наголосив, що президент РФ Володимир Путін не планує відступати, а також буде і далі продовжувати депортації та убивства мирних людей.