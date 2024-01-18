Мобільна ППО на базі RBS 70NG: у Швеції розробляють новий ЗРК (фото)

Експерти звернули увагу, що новий комплекс нагадуватиме відомий ЗРК IRIS-T SLS, оскільки він буде створений на шасі BvS 10 і оснащений радаром Giraffe 1X.

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Компанія Saab отримала замовлення від Шведського управління оборонних матеріалів на розробку мобільної ППО малої дальності (MSHORAD). Система складатиметься з мобільної радіолокаційної установки на базі радара Giraffe 1X і мобільної вогневої установки на базі RBS 70 NG, з'єднаних із системою управління наземної ППО GBAD C2. Про це 17 січня повідомив портал European Defense Review.

Новий комплекс покликаний швидко й ефективно ідентифікувати, протистояти та нейтралізувати повітряні загрози, включно з БПЛА і броньованими вертольотами. Сума контракту становить 300 млн шведських крон (28,6 млн доларів).

"Ми пишаємося тим, що наш шведський замовник вибрав для цієї мети мобільне рішення ППО малої дальності компанії Saab. Наше передове рішення справді мобільне і забезпечує надійний захист військ на полі бою", — заявив глава підрозділу Dynamics компанії Saab Гьорген Йоганссон.

ЗРК IRIS-T SLS (червоною стрілкою позначено РЛС Giraffe). Джерело: Defence Express

Думка експертів

Коментуючи це рішення шведських зброярів, експерти Defence Express звернули увагу на кілька цікавих моментів. По-перше, зробивши подібне замовлення, Міноборони Швеції пішли на невеликий експеримент, поєднавши гусеничне шасі BvS 10 і установку RBS 70 NG. При цьому РЛС буде розміщено на окремій платформі.

Також експерти зазначили, що ЗРК малої дальності за конфігурацією нагадуватиме відомий комплекс IRIS-T SLS, оскільки він також базується на шасі BvS 10 і оснащений станцією Giraffe 1X.

"Різниця далі буде хіба що у типі ракет, які використовуватимуться – RBS 70 NG замість IRIS-T. Однак навряд чи така заміна приведе до погіршення характеристик, оскільки RBS 70 NG має дальність стрільби до 9 кілометрів, по суті як і в RBS 98", — підкреслили експерти.

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Раніше повідомлялося, що німецька компанія FFG почала будівництво заводу в Україні для ремонту військової техніки. Підприємство обслуговуватиме підбиті танки Leopard 1, бронемашини WiSENT 1 MC, бронемашини для евакуації танків Pionierpanzer 2A1 Dachs, а також пускові установки для комплексу ППО IRIS-T SLS.