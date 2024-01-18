Мобильная ПВО на базе RBS 70NG: в Швеции разрабатывают новый ЗРК (фото)

Эксперты обратили внимание, что новый комплекс будет напоминать известный ЗРК IRIS-T SLS, так как он будет создан на шасси BvS 10 и оснащен радаром Giraffe 1X.

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Компания Saab получила заказ от Шведского управления оборонных материалов на разработку мобильной ПВО малой дальности (MSHORAD). Система будет состоять из мобильной радиолокационной установки на базе радара Giraffe 1X и мобильной огневой установки на базе RBS 70 NG, соединенных с системой управления наземной ПВО GBAD C2. Об этом 17 января сообщил портал European Defense Review.

Новый комплекс призван быстро и эффективно идентифицировать, противостоять и нейтрализовать воздушные угрозы, включая БПЛА и бронированные вертолеты. Сумма контракта составляет 300 млн шведских крон (28,6 млн долларов)

"Мы гордимся тем, что наш шведский заказчик выбрал для этой цели мобильное решение ПВО малой дальности компании Saab. Наше передовое решение действительно мобильно и обеспечивает надежную защиту войск на поле боя", — заявил глава подразделения Dynamics компании Saab Герген Йоханссон.

ЗРК IRIS-T SLS (красной стрелкой обозначен РЛС Giraffe). Источник: Defence Express

Мнение экспертов

Комментируя данное решение шведских оружейников эксперты Defence Express обратили внимание на несколько интересных моментов. Во-первых, сделав подобный заказ Минобороны Швеции пошли на небольшой эксперимент, соединив гусеничное шасси BvS 10 и установку RBS 70 NG. При этом РЛС будет размещено на отдельной платформе.

Также эксперты отметили, что ЗРК малой дальности по конфигурации будет напоминать известный комплекс IRIS-T SLS, так как он также базируется на шасси BvS 10 и оснащен станцией Giraffe 1X.

"Разница дальше будет разве что в типе ракет, которые будут использоваться — RBS 70 NG вместо IRIS-T. Однако вряд ли такая замена приведет к ухудшению характеристик, поскольку RBS 70 NG имеет дальность стрельбы до 9 километров, по сути, как и у RBS 98", — подчеркнули эксперты.

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Ранее сообщалось, что немецкая компания FFG начала строительство завода в Украине для ремонта военной техники. Предприятие будет обслуживать подбитые танки Leopard 1, бронемашины WiSENT 1 MC, бронемашины для эвакуации танков Pionierpanzer 2A1 Dachs, а также пусковые установки для комплекса ПВО IRIS-T SLS.