Українська ДРГ прорвалася на Брянщину і атакувала вантажівку, — росЗМІ

Окупанти повідомляють, що бійці ДРГ були озброєні автоматами і кулеметами, і нібито з втратами відступили назад за кордон.

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На територію Брянської області в РФ зайшла українска розвідувально-диверсійна група. Трапився бій з російськими прикордонниками. Про це повідомляє російське видання Mash.

Зазначається, що ДРГ складалася з 20 осіб.

"За нашою інформацією, озброєні автоматами, кулеметами, гранатами ЗСУшники спробували атакувати вантажний автомобіль у селі Зернове Суземського району. Після відсічі з боку наших прикордонників відступили, зазнавши значних втрат", — повідомляє Mash.

Українське командування інформацію про "українську ДРГ" на Брянщині поки не коментувало.

Нагадаємо, що ворожа ДРГ 14 грудня 2023 року намагалася зайти на Сумщину. На місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також для охорони кордону залучили артилерійський і мінометний розрахунки.

Російська ДРГ 12 грудня намагалася прорватися в Харківську область із півночі. Її "пригальмували" Сили оборони.