До 4 березня 2025-го: Польща планує подовжити дію тимчасового захисту для українців (інфографіка)

За інформацією МВС Польщі, українцям, які мають відповідне свідоцтво з попереднім терміном дії, не потрібно звертатися по нові документи.

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Польський уряд має найближчими тижнями подовжити дію посвідок на тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це 18 січня повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA), відповідні служби працюють над поправкою до спеціального закону, що передбачає подовження терміну перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Документ буде внесено до Сейму найближчими тижнями.

У виданні підкреслюється, що на виконання Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України "через збройний конфлікт на території цієї країни", воєнні біженці можуть легально перебувати у Польщі лише до 4 березня 2024 року.

"Регламент ЄС зобов'язує нас подовжити тимчасовий захист українських біженців на рік. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) заявляє, що польські правила будуть адаптовані до правил ЄС", — уточнюється у DGP.

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Водночас видання зазначає, що особам, які отримали відповідне свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року

"Нормативи не передбачають правового підґрунтя для заміни вже виданих свідоцтв у зв'язку з подовженням тимчасового захисту. До того ж у документах є відповідна відмітка щодо подовження терміну дії", — наголошується у DGP.

Тож іноземці, які дотепер отримали посвідки, можуть продовжувати використовувати їх як посвідки на тимчасове проживання, що підтверджують їхній правовий статус.

Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України, але належать до категорії переміщених осіб, перелічених у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому разі підтвердженням тимчасового захисту є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.

Українські біженці в Європі

У січні 2024 року ООН надала дані про кількість українських біженців в Європі — цифра наближається до 6 мільйонів осіб.

12 січня Євростат повідомив, що статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйона громадян України. Понад 20% з них — чоловіки.

Інфографіка: Eurostat Фото: Скріншот

Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (понад 1,2 мільйона осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (майже 1 мільйон; 22,3%) і Чехія (370 тисяч; 8,6%).

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Тим часом в ООН закликали дати $4,2 млрд на гуманітарну допомогу Україні. Ці гроші потрібні постраждалим від повномасштабного вторгнення ЗС РФ українським громадам і біженцям, щоб профінансувати їхні потреби у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що країни ЄС активно змінюють правила для біженців з України.