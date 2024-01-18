До 4 марта 2025-го: Польша планирует продлить действие временной защиты для украинцев (инфографика)

По информации МВД Польши, украинцам, которые имеют соответствующее свидетельство с предыдущим сроком действия, не нужно обращаться за новыми документами.

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Польское правительство в ближайшие недели должно продлить действие удостоверений на временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Об этом 18 января сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По информации Министерства внутренних дел и администрации Польши (MSWiA), соответствующие службы работают над поправкой к специальному закону, предусматривающему продление срока пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Документ будет внесен в Сейм в ближайшие недели.

В издании подчеркивается, что во исполнение Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины "из-за вооруженного конфликта на территории этой страны", военные беженцы могут легально находиться в Польше только до 4 марта 2024 года.

"Регламент ЕС обязывает нас продлить временную защиту украинских беженцев на год. Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA) заявляет, что польские правила будут адаптированы к правилам ЕС", — уточняется в DGP.

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В то же время издание отмечает, что лицам, которые получили соответствующее свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не нужно обращаться за новыми документами. Эти сертификаты будут действовать до 4 марта 2025 года

"Нормативы не предусматривают правовой основы для замены уже выданных свидетельств в связи с продлением временной защиты. К тому же в документах есть соответствующая отметка о продлении срока действия", — отмечается в DGP.

Поэтому иностранцы, которые до сих пор получили удостоверения, могут продолжать использовать их как вид на жительство, подтверждающие их правовой статус.

Иностранцы, которые не подпадают под действие закона о помощи гражданам Украины, но относятся к категории перемещенных лиц, перечисленных в соответствующем решении Совета ЕС, могут воспользоваться временной защитой на территории Польши. В таком случае подтверждением временной защиты является справка, выданная Управлением по делам иностранцев.

Украинские беженцы в Европе

В январе 2024 года ООН предоставила данные о количестве украинских беженцев в Европе — цифра приближается к 6 миллионам человек.

12 января Евростат сообщил, что статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 миллиона граждан Украины. Более 20% из них — мужчины.

Инфографика: Eurostat Фото: Скриншот

Больше всего украинских беженцев приняли Германия (более 1,2 миллиона человек; 28,9% от общего количества ЕС), Польша (почти 1 миллион; 22,3%) и Чехия (370 тысяч; 8,6%).

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Тем временем в ООН призвали дать $4,2 млрд на гуманитарную помощь Украине. Эти деньги нужны пострадавшим от полномасштабного вторжения ВС РФ украинским общинам и беженцам, чтобы профинансировать их потребности в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что страны ЕС активно меняют правила для беженцев из Украины.