Шукають цапа-відбувайла: у ГУР розповіли, як у РФ сприйняли втрату А-50 (відео)

За словами спікера української військової розвідки Андрія Юсова, у Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів.

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У Російській Федерації розслідують знищення над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 14 січня. Про це сказав представник пресслужби Головного управління розвідки оборони України Андрій Юсов в ефірі "УП. Live" 18 січня.

За інформацією Юсова, на тлі втрати дорогих літаків у Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів. Крім того, в росіяни проводять кілька внутрішніх розслідувань інциденту.

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"Можна припустити, що знайдуть цапа-відбувайла і покарають", — заявив Юсов.

Як зазначає речник військової розвідки, дані про знищення літаків уточнюються і згодом будуть оприлюднені "за прізвищами".

"Це дуже болюча втрата політична, військова та іміджева для Кремля. Тому там сильні емоційні реакції", — наголосив Юсов.

Андрій Юсов

Знищення А-50 над Азовським морем: що відомо

Нагадаємо, 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ввечері 14 січня бійці Повітряних сил ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22 ПКС РФ над Азовським морем.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що разом із російським літаком А-50 було ліквідовано членів екіпажу, зокрема командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка.

Відповідаючи на запитання про знищення літака, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що адміністрація нібито не має даних про те, щоб будь-які російські літаки були збиті ЗСУ.

За даними Інституту вивчення війни від 16 січня після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали ушкоджень повітряному командному пункту Іл-22, у РФ вирішили згорнути частину операцій тактичної авіації в районі Азовського моря.