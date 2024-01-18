Ищут козла отпущения: в ГУР рассказали, как в РФ восприняли потерю А-50 (видео)

По словам спикера украинской военной разведки Андрея Юсова, в России уже отстранили от исполнения обязанностей нескольких высших офицеров.

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В Российской Федерации расследуют уничтожении над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 14 января. Об этом сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки обороны Украины Андрей Юсов в эфире "УП. Live" 18 января.

По информации Юсова, на фоне потери дорогостоящих самолетов в России уже отстранили от исполнения обязанностей нескольких высших офицеров. Кроме того, в россияне проводят несколько внутренних расследований инцидента.

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"Можно предположить, что найдут козла отпущения и накажут", — заявил Юсов.

Как отмечает спикер военной разведки, данные об уничтожении самолетов уточняются и со временем будут обнародованы "по фамилиям".

"Это очень болезненная потеря политическая, военная и имиджевая для Кремля. Поэтому там сильные эмоциональные реакции", — подчеркнул Юсов.

Андрей Юсов

Уничтожение А-50 над Азовским морем: что известно

Напомним, 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что вечером 14 января бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 ВКС РФ над Азовским морем.

Полковника ВСУ Анатоли Штефан отметил, что вместе с российским самолетом А-50 были ликвидированы члены экипажа, в частности командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко.

Отвечая на вопрос об уничтожении самолета, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что что администрация якобы не располагает данными о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты ВСУ.

По данным Института изучения войны от 16 января после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли повреждения воздушному командному пункту Ил-22, в РФ решили свернуть часть операций тактической авиации в районе Азовского моря.