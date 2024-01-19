"Знову наступаємо на ті самі граблі": у DeepState розповіли, що відбувається на фронті

За словами аналітиків, у Степовому тривають сутички. Піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил Оборони завдали істотних втрат противнику.

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Останні дні були дуже важкими для українських захисників в Авдіївці. Так, росіяни завдали 17 та 18 січня майже 100 ударів КАБами по місту. Про це повідомили аналітики групи Deepstate.

Авдіївський напрямок

У звіті 19 січня сказано, що в Степовому тривають зіткнення. Піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил Оборони завдали суттєвих втрат противнику. Південніше Авдіївки також вкрай важка ситуація. Росіяни просунулися до дачного поселення "Виноградники". Крім того, окупанти проводили штурмові дії на "Царське полювання" та сусідні позиції. Також ЗС РФ продовжують тиск з Мар'їнки на Георгіївку і проводять штурмові дії з півночі та півдня Новомихайлівки, намагаючись взяти село в кліщі.

Бахмутський напрямок

За словами аналітиків, противник практично захопив Веселе. Росіяни намагалися поліпшити тактичне становище біля Кліщіївки, але успіху не мали.

Сватівський напрямок

У звіті йдеться, що біля Орлянки ворог відбив частину позицій. На схід від Табаївки ворог прорвав позиції однієї з бригад ТрО, ситуація уточнюється. ЗС РФ проводили наступальні дії на схід від Тернів.

Таврійський відрізок

Експерти заявили, що в Кринках Херсонської області ситуація важча, ніж здається. Так, росіяни атакують піхотою і намагаються максимально вибити логістику Сил оборони.

На інших напрямках, як повідомили аналітики, змін немає.

"Знову наступаємо на ті самі граблі. Знову ті самі проблеми та помилки", — повідомили в DeepState.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів, чому морська піхота РФ штурмує Авдіївку. За його словами, місто штурмують слабо екіпіровані та підготовлені окупанти. На їхню мотивацію впливають три складові. Це наркотики, пропаганда і загороджувальні загони.