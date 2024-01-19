У ЄС створили документ із гарантіями безпеки для України, які обговорять на Єврораді, – ЗМІ

Норми, як пояснив високопосадовець ЄС, включають не лише гарантування військової безпеки, а стосуються й перемовин щодо членства в ЄС.

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Європейський Союз домовився щодо пакета гарантій безпеки для України, а конкретні пропозиції будуть напрацьовані 22 січня. Про це повідомив "24 Канал".

Ці аспекти, як йдеться у повідомленні, можуть обговорити європейські лідери під час наступного засідання Євроради. Високопосадовець ЄС на умовах анонімності зазначив, що Євросоюз також має намір впровадити новий пакет санкцій до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

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У документі, який розробила Єврокомісія, є пропозиції щодо гарантій безпеки, які можуть бути взяті до уваги в майбутньому. Ці норми, як пояснив співрозмовник видання, включають не лише гарантування військової безпеки, а стосуються й перемовин щодо членства в ЄС. В наступний понеділок, коли відбудеться Рада міністрів закордонних справ, учасники обговорять документ на порядку денному.

"Ми сподіваємося, що матимемо щось більш конкретне до Європейської Ради, – сказав дипломат під час неформального спілкування.

Євросоюз планує оголосити, як пояснив анонімний співрозмовник, новий пакет санкцій проти Росії. Це відбудеться на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деталі нових санкцій наразі невідомі, але у Брюсселі кажуть лише щодо оновлення списку санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Гарантії безпеки для України

Напередодні Вільнюського саміту НАТО, аналітики та політики зазначили, що США та країни Альянсу, зокрема, Велика Британія, Франція, Німеччина, розглядають альтернативу на період пошуку політичного рішення про вступ — надання Україні безпекових гарантій, які має Ізраїль. Президент Володимир Зеленський привіз запевнення, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи". Спільну заяву опублікував британський уряд, вказавши на зобов’язання країн G7 продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі".

Володимиром Зеленським 8 січня 2024 року були визначені учасники делегації для міжнародних перемовин щодо гарантій безпеки для України. Зміни до складу делегації, які братимуть участь у перемовинах, вноситимуться за погодженням із Міністерством закордонних справ України.

Нагадаємо, 2 листопада Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва. За словами Зеленського, підтримка ще однієї держави сприятиме зміцненню європейської безпеки.