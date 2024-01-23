Більше, ніж 24 лютого: на Донбасі воюють 260 тисяч солдатів, — оглядач (відео)

На думку Олександра Коваленка, попри те, що російське угруповання збільшило чисельність особового складу більш ніж удвічі з моменту повномасштабного вторгнення, ЗС РФ уже не здатні захоплювати великі міста.

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У Донецькій і Луганській областях зосереджені сили 260 тисяч солдатів російської армії. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, Збройні сили Росії намагаються проводити штурми здебільшого по східній лінії зіткнення — Донецька область, а також Луганська — на адміністративному кордоні з Харківщиною, де проходить Лимано-Куп'янська вісь.

"Вони намагаються проводити постійні цілодобові наступальні штурмові дії. Але тут необхідно зауважити ось що: зараз загальна кількість російських окупантів у Донецькій і Луганській областях — це приблизно 260 тисяч. Саме за цими двома плацдармами", — зазначив Коваленко.

Він також додав, що загальна кількість військ РФ на території всієї зони бойових дій, а також в окупованому Криму перевищує 460 тисяч осіб особового складу.

"Але, якщо взяти тільки дві області — Донецьку і Луганську — то це вже більше, ніж було у російських окупантів на початок повномасштабного вторгнення в Україну — 180 тисяч. Результат набагато гірший", — підкреслив Коваленко.

Як наслідок, на думку оглядача, окупаційні сили перейшли від формату захоплення великих міст до рівня захоплення сіл і просування в певні локації, щоб у підсумку виставити це як успіхи на фронті та "епічну перемогу".

Нагадаємо, 19 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що найближчим часом російські війська проводитимуть малі та великі наступальні операції по всій лінії фронту, щоб виснажити резерви Сил оборони України. За словами аналітиків, оборонні операції не обов'язково надають Україні більше можливостей для накопичення резервів.

Нагадаємо також, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна з минулого року перебуває в обороні з деякими активними діями, враховуючи те, що лінія фронту тягнеться на 1000 кілометрів.