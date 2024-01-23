Больше, чем 24 февраля: на Донбассе воюют 260 тысяч солдат, — обозреватель (видео)

По мнению Александра Коваленко, несмотря на то, что российская группировка увеличила численность личного состава больше чем в два раза с момента полномасштабного вторжения, ВС РФ уже не способны захватывать крупные города.

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В Донецкой и Луганской областях сосредоточены силы 260 тысяч солдат российской армии. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, Вооруженные силы России пытаются проводить штурмы в основном по восточной линии боестолкновения — Донецкая область, а также Луганская — на административной границе с Харьковщиной, где проходит Лимано-Купянская ось.

"Они пытаются проводить постоянные круглосуточные наступательные штурмовые действия. Но тут необходимо заметить вот что: сейчас общее количество российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях — это приблизительно 260 тысяч. Именно по этим двум плацдармам", — отметил Коваленко.

Он также добавил, что общее число войск РФ на территории всей зоны боевых действий, а также в оккупированном Крыму превышает 460 тысяч человек личного состава.

"Но, если взять только две области — Донецкую и Луганскую — то это уже больше, чем было у российских оккупантов на начало полномасштабного вторжения в Украину — 180 тысяч. Результат намного хуже", — подчеркнул Коваленко.

Как следствие, по мнению обозревателя, оккупационные силы перешли от формата захвата больших городов к уровню захвата сел и продвижению в определенные локации, чтобы в итоге выставить это как успехи на фронте и "эпичную победу".

Напомним, 19 января аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что в ближайшее время российские войска будут проводить малые и большие наступательные операции по всей линии фронта, чтобы истощить резервы Сил обороны Украины. По словам аналитиков, оборонительные операции не обязательно предоставляют Украине больше возможностей для накопления резервов.

Напомним также, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина с прошлого года находится в обороне с некоторыми активными действиями, учитывая то, что линия фронта тянется на 1000 километров.